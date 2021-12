V Srbiji so prvič obsodili svojega državljana za organizacijo prostovoljcev za vojno v Ukrajini na ruski strani, poroča Radio Slobodna Evropa. Višje sodišče v Beogradu je neimenovano osebo obsodilo na šestmesečno zaporno kazen, ki pa jo bo oseba lahko prestala v svojem domu. Do zdaj so srbska sodišča obsodila samo osebe, ki so sodelovale v oboroženih spopadih v Ukrajini.

Obdolženec priznal krivdo

"Oseba je kriva, da je od 18. oktobra 2014 pa vse do sredine novembra istega leta aktivno novačila druge ljudi za sodelovanje v vojni v tuji državi," je zapisano v sodbi beograjskega sodišča. Obdolženec je krivdo sicer priznal sam. Najverjetneje zaradi milejše kazni. Po srbski zakonodaji osebam, ki aktivno novačijo srbske državljane za spopade v drugih državah, grozi do deset let zaporne kazni. Kot je še zapisano v sodbi, je obsojena oseba aktivno prek spletnih družbenih omrežij novačila druge ljudi za vojno. Vsem prostovoljcem je obdolženec prek elektronske pošte poslal letalsko karto od Beograda do Moskve. Za vse prostovoljce je tudi organiziral prevoz od Moskve do Ukrajine.

Skupaj s Srbi tudi Španci in Francozi

Kot je razvidno iz sodbe, je bil obsojenec, preden je pričel novačiti sodržavljane, tudi sam aktivno vpleten v vojaške spopade v Ukrajini. Kot prostovoljec se je priključil proruskim oboroženim silam, dokler ni septembra 2014 postal del paravojaške formacije "Internacionalna brigada" (Unité Continentale). Poleg Srbov so v njej sodelovali predvsem Španci, Italijani in Francozi.

Obsodili že 32 prostovoljcev

Od leta 2015 do leta 2018 je bilo v Srbiji zaradi sodelovanja v vojni v Ukrajini na zaporne kazni obsojenih 32 oseb. Večina oseb je svoj dolg družbi odslužila v zaporu, štirim osebam pa so sodniki dovolili, da kazen prestanejo doma. 12 obsojenih oseb je bilo članov Internacionalne brigade.

V spodnji galeriji si lahko ogledate fotografije proruskih prostovoljcev iz okolice mesta Donbas, ki so bile posnete leta 2017.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Ukrajinci obtožili šest Srbov

Unité Continentale, ki jo oblasti v Kijevu uvrščajo med skrajno desničarske organizacije, je še vedno aktiven na Facebooku, kjer ima pet tisoč sledilcev. Leta 2018 so tožilci iz Kijeva pričeli uradno preiskavo organizacije Unité Continentale. Med obtoženimi je tudi šest Srbov, deset Špancev, 21 Italijanov, 11 Francozov, en Moldavec, en Američan, dva Finca, dva Čeha in en Belorus.

Iz Zahodnega Balkana v Ukrajino potrjeno vsaj 213 borcev

V petih letih, od 2014 do 2019, se je v Ukrajino odpravilo vsaj 213 oseb iz držav Zahodnega Balkana. Največ je bilo Srbov, ki so se večinoma borili na proruski strani. Po številu prostovoljcev jim sledijo Hrvati, ki pa so se borili za Ukrajince. Njim so pomagali tudi borci iz Albanije in Kosova.

Foto: Siol.net