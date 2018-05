Splezal na stolpnico, rešil otroka in dobil državljanstvo #video

#MamoudouGassama, a Malian immigrant, has been hailed a #hero as he climbed up a fourth-floor balcony of a building in Paris to save a boy hanging outside. French media said President Macron has invited him to the Elysee Palace to thank him. pic.twitter.com/Ga9l57Tm7s — China Daily (@ChinaDailyUSA) May 28, 2018

Malijec Mamoudou Gassama je hodil po eni od ulic v Parizu, ko je prišel do množice ljudi, ki je gledala proti stolpnici. Zagledal je štiriletnega malčka, kako visi z roba balkona, ob tem pa mu skuša, kolikor je le lahko, pomagati sosed s sosednjega balkona. Takoj je začel plezati proti otroku.

Video, kako Gassama v manj kot minuti z balkona na balkon spleza k štiriletnemu malčku in ga reši, je takoj zakrožil po družbenih omrežjih.

Spiderman Pariza

Županja Pariza Anne Hildago se je 22-letniku zahvalila in ga označila za Spidermana 18. okrožja, v katerem stoji stolpnica.

"Pojasnil mi je, da je z Malija prišel pred nekaj meseci, da bi si v Parizu ustvaril življenje. Odgovorila sem mu, da je njegovo herojsko dejanje zgled vsem državljanom in ga bo Pariz pri trudu, da bi se ustalil v Franciji, podpiral, kolikor bo lahko," je zapisala.

Francoski predsednik mu je podaril državljanstvo

Da bi se mu za nesebično dejanje zahvalil osebno, je francoski predsednik Emmanuel Macron Malijca povabil k sebi v Elizejsko palačo.

Malijcu je Macron podelil medaljo za pogum, mu ponudil francosko državljanstvo in povedal, da ga bodo usposobili za gasilca.

JUST IN: French President Emmanuel Macron congratulates Mamoudou Gassama at the Elysee Palace after his heroic 'spiderman' rescue of a four-year-old child who was dangling from a 4th floor balcony in Paris on Saturday evening.https://t.co/BChX2moHlQ pic.twitter.com/fohCp5TDlg — euronews (@euronews) May 28, 2018

Otrokovih staršev ni bilo doma

Ko je Gassama rešil štiriletnika in ga vprašal, zakaj je to storil, mu ta ni odgovoril. Dejal je, da je ravnal po instinktu, saj ima rad otroke. Strah je občutil šele kasneje, ko je z otrokom prišel v stanovanje. Kot je povedal, se je začel tako tresti, da je komaj stal na nogah in se je moral usesti.

Kot piše BBC, otrokovih staršev v tem času ni bilo doma. Očeta je po dogodku zaslišala policija, otrokove mame pa v tem času ni bilo v Parizu.