Sojenje skrajnim desničarjem, ki so želeli umoriti Macrona z nožem

Na sodišču v Parizu se je danes začelo sojenje 13 članom francoske skrajno desne skupine Barjols, ki so obtoženi, da so konec leta 2018 načrtovali atentat na francoskega predsednika Emmanuela Macrona in vrsto drugih napadov.

Tožilci trdijo, da so obtoženci načrtovali državni udar, ki je vključeval načrt za napad na Macrona med njegovim javnim nastopom leta 2018. Sodijo enajstim moškim in dvema ženskama, ki so stari med 26 in 66 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Načrtovali napade na mošeje

Tožilstvo ob sklicevanju na dokaze, zbrane na spletu, v telefonskih pogovorih in na sestankih, navaja, da so načrtovali tudi umore migrantov in napade na mošeje.

Nobenega napada, ki so jih načrtovali, sicer niso uresničili, zato so tožilci med štiriletno preiskavo zmanjšali nekatere prvotne obtožbe. Glavna obtožba, ki je ostala, je obtožba o zaroti za teroristično dejanje, za katero je najvišja zagrožena kazen deset let zapora.

Aretacije

Odvetnica obrambe Lucile Collot je dejala, da je tožilstvo izhajalo "iz fikcije, da se bo zgodilo nasilno dejanje" ter obtožbo o načrtovanem terorističnem dejanju zavrnila kot neutemeljeno.

Obtožence so prijeli, potem ko so leta 2018 francoske notranje obveščevalne službe prejele namig, da skrajni desničar načrtuje napad na Macrona med obeleževanjem prve svetovne vojne novembra istega leta.

Policija je nato 6. novembra istega leta v vzhodni regiji Moselle aretirala takrat 62-letnega Jeana-Pierra Bouyerja in še tri druge osebe, osumljene povezav s skrajnimi desničarji. Pri preiskavi Bouyerjevega avtomobila so našli bojni nož in vojaški jopič, na njegovem domu pa strelno orožje in strelivo.

Policija je nato aretirala še druge člane skupine Barjols, skrajno desne nacionalistične in protiimigracijske skupine, ki je bila ustanovljena leta 2017 na Facebooku in je imela tajne sestanke. Njenega domnevnega vodjo Denisa Collineta so aretirali leta 2020.

Načrt o strmoglavljenju francoske vlade

Po navedbah tožilstva se je zarota začela na sestanku v regiji Moselle. Načrtovali so razstrelitev mošej in umor Macrona ter ugrabitev poslancev in strmoglavljenje vlade. Na nekaterih srečanjih naj bi vadili streljanje in se urili v tehnikah prve pomoči.

V objavah na Facebooku je Bouyer svoje privržence pozval, naj "odstranijo tiste, ki vam želijo škodovati", Macrona pa označil za "malega histeričnega diktatorja". Med pridržanjem pa je Bouyer policiji povedal, da je želel "Macrona ubiti". Namignil je, da je eden od soobtoženih upal, da se bo med slovesnostjo v množici približal predsedniku in ga zabodel z nožem. Kasneje je dejal, da je šlo samo za govorjenje.

Sojenje naj bi se končalo 3. februarja.