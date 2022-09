Nov projekt Francozov in predsednika Macrona

Francija sodi med tiste evropske države, ki se pri pridobivanju elektrike močno zanašajo na svoje jedrske elektrarne. Prek njih Francozi dobijo 75 odstotkov potrebne električne energije, delež elektrike iz fosilnih goriv ter obnovljivih virov pa znaša okrog 18 odstotkov. Velik del tako imenovane zelene elektrike pridobijo prek hidroelektrarn.

Francoski predsednik Macron si močno prizadeva povečati izplen energije prek vetrnic pred francosko obalo. Ta projekt se je začel že pred desetimi leti, naletel pa je na mnoge proteste tako iz strani naravovarstvenikov kot tudi ribiških podjetij. Pred Saint Nazairjem so zdaj vendarle postavili prvo polje 80 vetrnic, ki bodo zagotavljale petino potrebne elektrike za to področje Francije, kar pomeni za okrog 700 tisoč ljudi. Kapaciteta teh vetrnic znaša 480 megavatnih ur.

Foto: EuroNCAP

Macron je napovedal, da bo Francija do leta 2050 letno prek vetra dobila 40 gigavatnih ur elektrike letno. To bi dosegli z okrog 50 podobnimi polji vetrnic, ki so postavljene v morju. Francoski predsednik prav tako želi sprejeti nov zakon, ki bi povečal količino zemljišč, kjer bi lahko vetrnice postavili in namenili lastnikom določene odškodnine.

Naslednji polji vetrnic bodo postavili blizu otoka Oleron, ki se nahaja okrog 35 kilometrov od obale pri mestu Le Rochelle, drugo polje pa bodo postavili še dlje od obale. Skupno bosta ti dodatni polji zagotovili dovolj elektrike za 1,8 milijona ljudi.