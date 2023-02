Sodišče zavrglo tožbo Greenpeacea proti Volkswagnu

V Greenpeaceu so želeli podjetje VW prisiliti, da do leta 2030 zmanjša izpuste za 65 odstotkov v primerjavi z letom 2018.

V Greenpeaceu so želeli podjetje VW prisiliti, da do leta 2030 zmanjša izpuste za 65 odstotkov v primerjavi z letom 2018. Foto: GreenPeace

Sodišče v Braunschweigu v Nemčiji je zavrglo tožbo okoljevarstvene organizacije Greenpeace proti nemškemu avtomobilskemu velikanu Volkswagnu, s katero so želeli okoljevarstveniki podjetje prisiliti, da z letom 2030 preneha prodajati bencinske in dizelske avtomobile. Kot je utemeljilo, je Volkswagen izpolnil vse zakonsko določene obveznosti.

Tožniki - okoljevarstvenica Clara Mayer ter vodji nemškega Greenpeacea Roland Hipp in Martin Kaiser - so želeli podjetje obenem prisiliti, da do leta 2030 zmanjša izpuste za 65 odstotkov v primerjavi z letom 2018.

Tožba je temeljila na prelomni razsodbi nemškega ustavnega sodišča iz aprila 2021, da vladni načrti za omejitev izpustov ogljikovega dioksida niso zadostni za doseganje ciljev pariškega podnebnega sporazuma in nepravično obremenjujejo prihodnje generacije.

Vlada nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel je posledično datum za dosego ogljične nevtralnosti Nemčije prestavila za pet let naprej, na leto 2045, in zvišala cilj za zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2030. Pri organizaciji Greenpeace so prepričani, da enaka obveznost velja tudi za zasebna podjetja.

Sodišče: VW izpolnil vse obveznosti

Vendar pa je sodišče po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes presodilo, da to ne drži. Kot so zapisali v utemeljitvi, Volkswagnu tega po zakonu ni treba storiti, vse dejanske obveznosti pa je izpolnil. Ravnanje podjetja je zato skladno s pravili.

Vodstvo Volkswagna je odločitev sodišča pozdravilo. "Podnebne tožbe proti posameznim podjetjem so napačen pristop in nimajo pravne podlage," so zapisali v sporočilu za javnost.