Greenpeace s tožbo nad VW: niste dovolj dejavni pri varovanju okolja

Že na zadnjem avtosalonu v Frankfurtu in na letošnjem v Münchnu so naravovarstvene organizacije protestirale proti proizvajalcem avtomobilov. Foto: Reuters

Tožniki zahtevajo od Volkswagna, da preneha proizvajati avtomobile z motorji na notranje zgorevanje do leta 2030 ter do istega leta zmanjša izpust emisij ogljikovega dioksida za 65 odstotkov v primerjavi z vrednostmi iz leta 2018. Pri Volkswagnu so te zahteve takoj zavrnili. "Volkswagen stoji za varovanjem okolja in dekarbonizacijo transportnega sektorja, toda se tega izziva ne more lotiti sam. Naloga oblikovanja ustreznih ukrepov je v pristojnosti parlamenta. Civilni sodni spori s tožbami zoper posamezna podjetja niso način, da bi lahko v teh zahtevah ukrepali odgovorno," je za Reuters povedal tiskovni predstavnik podjetja.

Od njih so zahtevali nemogoče, zdaj jih tožijo

Septembra so podobno tožbo vložili še pri drugi naravovarstveni organizaciji Deutsche Umwelthilfe proti BMW-ju in Daimlerju, ker sta obe podjetji zavrnili njihove zahteve o končanju izdelave avtov z motorji na notranje zgorevanje do leta 2030 in omejevanju emisij ogljikovega dioksida.

Obe tožbi se opirata na nemško sodbo v maju 2020, kjer so državo obtožili, da stori premalo, da bi zavarovala prihodnje generacije pred posledicami podnebnih sprememb. Tudi nizozemsko sodišče je v maju lansko leto podjetju Shell naložilo, da mora zmanjšati emisije ogljikovega dioksida. Takrat so prvič zasebno podjetje uradno obtožili, da vpliva na podnebne spremembe.