Slovenski škof, ki podpira odpravo celibata

Na vprašanje, če bi moral biti celibat v katoliški cerkvi odpravljen, je Marketz menil, da bi se izrekel za to. "Ne toliko zato, ker bi vsak moški nujno ob sebi potreboval žensko. A vidim osamljenost številnih starejših duhovnikov, katerih lastnih družin pogosto ni več," je dejal v pogovoru za prej omenjeni časnik. Po njegovih besedah naj bi sicer obstajalo še več razlogov za odpravo celibata.

Njegov predhodnik naj bi kršil celibat

V intervjuju je pogovor nanesel tudi na njegovega predhodnika na čelu celovško-krške škofije Aloisa Schwarza, ki je bil pri svojem opravljanju škofovske službe deležen številnih kritik, in sicer tako glede zasebnega življenja kot tudi vodenja škofije.

Schwarz je bil julija lani po 17 letih na avstrijskem Koroškem imenovan za škofa škofije St. Pölten. Glede finančnega vodenja škofije ga čaka zaslišanje na za gospodarsko korupcijo pristojnem tožilstvu, glede zasebnega življenja pa naj bi se postavljalo vprašanje o morebitni kršitvi celibata.

"Vsak človek ima pravico do zasebne sfere"

Kot je menil Marketz, bo moral Schwarz sprevideti, da "so bil nekatere stvari pri ljudeh sprejete drugače, kot jih je doživljal sam". Pri tem je po njegovih besedah treba biti sposoben opravičila, ki ga Marketz pričakuje tudi od Schwarza. Možnost očitkov glede kršitve celibata na svoj račun lahko zaenkrat izključi, je dejal Marketz. A kot je dejal, je vendarle star 64 let, "živi že precej dolgo in je doživel naklonjenost številnih ljudi, tudi žensk". "Vsak človek ima pravico do zasebne sfere," je še dodal.

Papež Frančišek je Marketza, ki je bil doslej na čelu koroške Karitas, za novega škofa krško-celovške škofije imenoval minuli torek, uradno pa bo v škofa posvečen 2. februarja prihodnje leto.