Novi škof na avstrijskem Koroškem bo koroški Slovenec

Jože Marketz je od leta 2014 na čelu Karitas na avstrijskem Koroškem. Foto: Katoliška cerkev Koroška Marketz bo po poročanju Družine prvi Slovenec na tem položaju.

Štiriinšestdesetletni Jože oziroma Josef Marketz, kot njegovo ime zapisujejo avstrijski mediji, je od leta 2014 na čelu Karitas na avstrijskem Koroškem. Škofovsko posvečenje bo po sredinem poročanju časnika Kleine Zeitung 2. februarja prihodnje leto. Posvečenje je sicer treba izvesti štiri mesece po imenovanju.

Vodstvo Cerkve na avstrijskem Koroškem poročanja medijev ni želelo komentirati, svoje stališče bo predstavilo, ko bo Vatikan uradno oznanil imenovanje novega škofa, so v sredo zvečer povedali za avstrijsko tiskovno agencijo APA.

Konec turbulentnega obdobja za Cerkev na avstrijskem Koroškem

Marketz bo nasledil Aloisa Schwarza, ta je bil julija lani po 17 letih na Koroškem imenovan za škofa škofije St. Pölten. Kot na spletu piše avstrijska radiotelevizija ORF, se bo z imenovanjem novega krško-celovškega škofa končno končalo turbulentno obdobje za Cerkev na avstrijskem Koroškem, ki je od odhoda Schwarza brez pravega vodstva, trenutno jo začasno vodi vojaški škof Werner Freistetter.

Na Schwarza so leteli očitki, ki so zadevali zasebno življenje in tudi vodenje škofije. Kot piše ORF, ga čaka zaslišanje na tožilstvu, pristojnem za gospodarsko korupcijo.

Marketz, ki bo po Egonu Kapellariju iz avstrijske Štajerske in Aloisu Schwarzu iz Spodnje Avstrije tudi prvi domačin na čelu Cerkve na avstrijskem Koroškem, se je rodil v Št. Lipšu. Leta 1975 je maturiral na gimnaziji Tanzenberg, ki deluje na gradu Plešivec v Šentvidu ob Glini.



Nato je v Salzburgu in Ljubljani študiral teologijo, leta 1982 je v Celovcu prejel mašniško posvečenje. Desetletje pozneje je prevzel vodenje slovenskega pastoralnega oddelka, leta 1994 pa je bil imenovan še za župnika v Radišah.



Leta 2009 je postal direktor škofovskega pastoralnega urada in škofovski vikar za pastoralo, misijone in evangelizacijo. Poleg tega je izdajal cerkvena časnika Sonntag in Nedelja, nato je prevzel vodenje koroške Karitas.