Papež Frančišek kljub kritikam sprejel malteškega premierja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je danes sprejel malteškega premierja Josepha Muscata, ki je napovedal, da bo januarja odstopil zaradi vse večjega pritiska glede umora malteške preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizia leta 2017. V Vatikanu so ob tem sporočili, da je papež Muscata sprejel na strogo zasebni avdienci.

Malteškega premierja Josepha Muscata so na avdienci pri papežu Frančišku spremljali njegova soproga in drugi sorodniki. V nasprotju z običajno prakso tokrat novinarjem niso dovolili, da bi spremljali dogodek.

Akademiki papeža pozvali, naj prekliče srečanje s premierjem

22 malteških akademikov se je minuli teden podpisalo pod pismo vatikanskemu veleposlaniku na Malti, v katerem so papeža pozvali, naj prekliče srečanje, ki je po njihovi oceni propagandne narave za Muscata. Muscat je v Rim prispel v petek in v zadnji minuti odpovedal nastop na mednarodni konferenci MED – Sredozemski dialogi. Prav tako ni prišlo do srečanja z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem.

Premier pod pritiskom zaradi umora preiskovalne novinarke

Pritisk na 45-letnega Muscata se je okrepil v zadnjih dnevih, potem ko je malteško tožilstvo proti poslovnežu Yorgenu Fenechu vložilo obtožnico zaradi sostorilstva v primeru umora preiskovalne novinarke Daphne Caruane Galizie. Dan kasneje je malteški premier napovedal, da bo januarja odstopil. Pred tem je njegov odstop na ulicah Vallette zahtevalo več tisoč protestnikov.