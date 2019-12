Po obtožnici proti malteškemu poslovnežu se pritisk na premierja krepi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malteški premier Joseph Muscat naj bi po navedbah vladnih virov 18. januarja odstopil s položaja. Odstop naj bi napovedal po izredni seji vrha svoje laburistične stranke, ki ga je sklical dopoldan. "Pričakovati je, da bo napovedal svoj odstop, še vedno pa ne vemo, če bo ostal do prenosa oblasti," je danes povedal poslanec, ki ni želel biti imenovan.

Pritisk na Muscata se krepi, potem ko je tožilstvo v soboto tudi uradno vložilo obtožnico proti tajkunu Fenechu zaradi njegove vloge v umoru Galizie. Sodišče mu je tudi zamrznilo premoženje.

Umor novinarke pretresel Malto in sprožil množične proteste

Umor ugledne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita oktobra 2017 v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je pretresel Malto in sprožil množične proteste. Vlada je večkrat zavrnila pozive k odprtju javne preiskave umora, septembra letos pa si je presenetljivo premislila. A je preiskava zamajala vlado premierja Muscata, zlasti po razkritju, da je bil vodja njegovega kabineta Keith Schembri zaslišan v zvezi z omenjenim bombnim napadom.

Pred umorom je sicer novinarka prejela obsežne podatke o dogovoru o elektrarni, pri kateri je imel poslovni interes Fenech. Elektronska sporočila, ki so prišla na dan po njeni smrti, so pokazala, da je bilo v Dubaju registrirano podjetje 17 Black v lasti Fenecha navedeno kot vir sredstev za slamnata podjetja v lasti Schembrija in malteškega ministra za turizem Konrada Mizzija.

Tako Schembri kot Mizzi sta ta teden že odstopila s položaja, a obenem zanikala, da bi prejemala denar od omenjenega podjetja. Prav tako je krivdo v soboto zanikal Fenech, ki so ga pridržali 20. novembra, potem ko je na jahti očitno skušal zbežati z Malte.

45-letnik premierski položaj zaseda od leta 2013. V času njegovega vodenja vlade Malta beleži visoko gospodarsko rast in nizko brezposelnost. A po drugi strani mu ljudje očitajo, da si zatiska oči pred korupcijo.