Zaradi korupcijske afere odstopil podpredsednik malteške vlade

"Jasno želim povedati, da se za ta korak ne odločam zato, ker bi dvomil v svojo nedolžnost, ampak zato, ker je tako prav," je zapisal v odstopnem pismu predsedniku vlade Robertu Abeli. Ta ga je sicer danes pozval, naj ponovno premisli to odločitev, rekoč da mu povsem zaupa.

Fearne je na seznamu več deset oseb in podjetij, obtoženih korupcije in drugih kaznivih dejanj v povezavi s privatizacijo bolnišnic na Malti. Chris Fearne in nekdanji finančni minister Edward Scicluna, ki je trenutno guverner malteške centralne banke, sta obtožena goljufije, pridobivanja koristi z goljufijo in poneverbe. Med obtoženci sta tudi nekdanji malteški premier Joseph Muscat in eden od njegovih nekdanjih ministrov Konrad Mizzi.

Tožilstvo je obtožnice v ponedeljek vložilo po dolgotrajni preiskavi, ki je do temeljev pretresla malteško politiko.

Sodišče je razveljavilo dogovor o privatizaciji bolnišnic

Začetek preiskave sega v leto 2015, ko je Muscatova vlada upravljanje treh javnih bolnišnic prenesla na zasebno podjetje Vitals Global Healthcare. To podjetje ni imelo nobenih izkušenj v zdravstvu in je po 21 mesecih prodalo koncesijo, ne da bi izvedlo katero od naložb, ki jih je obljubilo.

Sodišče je lani razveljavilo dogovor o privatizaciji bolnišnic, potem ko je odkrilo dokaze o prevarah. Na zahtevo organizacije civilne družbe Repubblika je bila pred tem leta 2019 uvedena ločena kazenska preiskava, ki je sedaj privedla do obtožnic. Muscat, ki je leta 2020 odstopil zaradi političnih pretresov po umoru novinarke Daphne Caruana Galizia, medtem vztraja, da je nedolžen.

Caruana Galizia, ki je bila umorjena leta 2017, je med drugim poročala o več spornih privatizacijskih poslih, ki jih je izpeljala Muscatova vlada.