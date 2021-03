Minister zaradi kritik na račun spopadanja s pandemijo odstopil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kritiki odstopljenemu ministru Mareku Krajčiku očitajo, da je kot minister izkoristil pandemijo za omejevanje pravice do umetne prekinitve nosečnosti in zamenjal izkušene direktorje bolnišnic s strankarskimi kadri. Foto: Reuters

Slovaški minister Marek Krajči je v četrtek zaradi kritik na račun spopadanja s pandemijo covid-19 odstopil. Kritiki tako iz vladne koalicije kot iz opozicije in medijev so mu očitali, da ni imel strategije za spopad s pandemijo in da mu ni uspelo obvladati bolezni.