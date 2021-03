V sredo je bilo kar dve tretjini učiteljev šole cepljenih proti covidu-19. "Iz minute v minuto cepljeni učitelji javljajo o močnih reakcijah na cepivo, tako, da smo pravkar prišli do ocene, da smo, zaradi bolniške odsotnosti kar 26 učiteljev primorani za petek odpovedati celoten pedagoški proces na šoli, saj nimamo zagotovljenih zadostnih kadrovskih zmožnosti za izpeljavo pouka," je ravnatelj osnovne šole Sebastjan Kukovec danes pozno zvečer sporočil staršem tamkajšnjih šolarjev, poroča STA.

Odpovedan je tako pouk za vse učence od 1. do 9. razreda. Izpad petkovega pouka pa bodo nadomestili tekom šolskega leta, je zapisano v sporočilu.

Šola bo po zagotovilih Kukovca v petek zagotovila nujno varstvo za učence od 1. do 3. razreda, od 6. do 13. ure. Prav tako so morali odpovedati aktivnosti v okviru podaljšanega bivanja po 13. uri, zaradi česar na šoli starše prosijo, naj otroke poberejo do 13.30.