Preverite, kakšno je stanje v vaši regiji

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je na današnji novinarski konferenci povedal, da smo v Sloveniji še vedno "globoko v epidemiji". Po njegovih besedah se trend kljub nekoliko boljšim rezultatom v zadnjih dneh še ni obrnil.

Še daleč od rumene faze

Trenutno se nahajamo v oranžni fazi epidemije. Za prehod v rumeno fazo, ki prinaša dodatna sproščanja, tudi odpravo omejitve gibanja ponoči, morata biti izpolnjena dva pogoja, to sta povprečno manj kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.

Prvi pogoj smo v zadnjih dneh izpolnili, saj se v bolnišnicah zdravi 453 ljudi, povprečno pa še vedno beležimo več kot 600 novih okužb v zadnjih sedmih dneh - po današnjih podatkih 707.

Najboljša epidemiološka slika v posavski regiji, najslabša na Koroškem

Epidemiološka slika je trenutno najboljša v posavski regiji, ki se že nahaja v rumeni fazi oziroma že na meji z zeleno fazo. Ostale statistične regije se vse nahajajo v oranžni fazi, tudi obalno-kraška regija, ki je imela še pred kratkim najslabšo epidemiološko sliko. Najslabša je trenutno epidemiološka slika v koroški regiji.

Reprodukcijsko število je padlo pod 1

Institut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja covid-19, ocenjuje, da epidemija počasi upada, prav tako sprejem v bolnice. Na IJS ocenjujejo, da reprodukcijsko število znaša 0,95, to pomeni, da vsak okuženi v povprečju na novo okuži manj kot enega človeka. "Ocenjujemo, da se približno vsakih devet dni prekuži 1 odstotek populacije, kar skupaj z vplivom cepljenja zmanjša R približno vsakih 5 dni za eno stotinko glede na siceršnjo vrednost."

Ocena: konec maja manj kot 300 primerov na dan

"Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 707 in ocenjeno reprodukcijsko število R=0,95, bi lahko to stanje dosegli šele maja," ocenjujejo na IJS.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (ocena: 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec. V drugem valu se je do zdaj okužila približno tretjina prebivalstva (ocena: 4-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem valu). Trenutno je delež kužnih približno dva odstotka prebivalstva oz. približno vsak 50. prebivalec, ocenjujejo na IJS.

Zaradi novih različic nov val?

Vse več skrbi pa povzročajo nove različice, za katere je značilno, da se širijo hitreje. V Sloveniji so doslej potrdili 35 različic virusa, poleg britanske pa tudi južnoafriško in brazilsko različico. Te imajo zaradi specifičnih mutacij poseben epidemiološki pomen, zanje pa je značilno, da se širijo veliko hitreje. Zaradi tega bi se lahko reprodukcijsko število ponovno dvignilo nad 1, epidemija pa bi se ponovno začela širiti.

V preteklem tednu so pri nas potrdili dodatnih 155 primerov angleške različice novega koronavirusa, rast števila teh primerov je eksponentna v osrednjeslovenski regiji, je danes povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik. Prejšnji teden so potrdili tudi osem primerov južnoafriške različice.

Preverite, kakšno je stanje v vaši občini

Pri sledilniku za covid-19 so pripravili tudi zemljevid slovenskih občin, ki kaže, v kateri občini je bil porast največji in kje so v zadnjem tednu zaznali celo upad potrjenih okužb (na spodnjem zemljevidu izberite zavihek Tedenski prirast).

Temnorjava barva vaše občine pomeni, da se je število novih okužb v vaši občini v zadnjem tednu močno povišalo, svetlejša pa kaže, da porast ni tako velik. Nekatere občine so obarvane tudi zeleno, kar pomeni, da se je širjenje okužbe v občini umirilo oziroma se zmanjšuje.