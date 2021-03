Maska pri pouku športne vzgoje ni obvezna

Vlada je na današnji seji odločila, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa. Ostale odločbe odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ostanejo enake in se ne spreminjajo, so sporočili z vlade.