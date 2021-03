Slovenija bo ta mesec dobila kar sto tisoč odmerkov cepiva manj

V Slovenijo je danes prišla nova pošiljka s 14.400 odmerki cepiv proti novemu koronavirusu proizvajalca AstraZeneca, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Ob tem so dodali, da bo v naslednjih dveh pošiljkah AstraZenece prišlo v državo 100 tisoč odmerkov manj, kot je bilo sprva napovedano.

Medtem ko se je pričakovalo, da bo ta mesec v Slovenijo prišlo več kot 153.000 odmerkov cepiva AstraZenece, pa so danes na NIJZ za STA pojasnili, da bo vključno z že dobavljenimi cepivi prišlo skupaj 45.860 odmerkov. V prihodnjih dveh tednih naj bi tako skupaj prejeli manj kot 10 tisoč cepiv tega proizvajalca.

Bo tudi Slovenija ustavila cepljenje s tem cepivom?

Sicer pa je več držav v EU iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s tem cepivom, potem ko so se pri nekaterih po cepljenju pojavili krvni strdki. Na NIJZ so glede morebitne začasne ustavitve uporabe tega cepiva tudi pri nas za STA pojasnili, da mora o tem presojati posvetovalna skupina za cepljenje, ki potem svoje odločitve sporoči ministru.

Direktor inštituta Milan Krek pa je danes na novinarski konferenci o covidu-19 dejal, da vse morebitne zaplete po cepljenju preverja posebna komisija na nacionalni ravni, ki jo sestavljajo profesionalci s tega področja. O svojih ugotovitvah morajo poročati evropski agenciji za zdravila. Ko bo avstrijska komisija pregledala prijave zapletov, bo jasno, ali so bili posledica cepljenja. "Do takrat je to samo domneva," je poudaril.

Za vse zaplete v Sloveniji, ki jih je doslej obravnavala komisija, se je izkazalo, da niso povezani s cepljenjem. Če bi ugotovili, da so kakšni resni zapleti povezani z določenim cepivom, potem se bodo odločili, ali ga bodo uporabljali naprej. Do takrat pa je cepivo v uporabi, poroča STA.

Ema: Tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenih ni večje kot v splošni populaciji

Evropska agencija za zdravila (Ema) je po odločitvi Danske, Norveške in Islandije, da začasno prekinejo cepljenje s cepivom AstraZenece proti novemu koronavirusu, danes poudarila, da "do danes dostopni podatki kažejo, da število krvnih strdkov pri cepljenih ljudeh ni večje od števila, opaženega pri vsej populaciji".

Foto: Reuters

Iz britansko-švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca so danes sporočili, da so seznanjeni z odločitvijo držav, da po poročilih o neželenih učinkih začasno prekinejo cepljenje z njihovim cepivom proti novemu koronavirusu. Pri tem so poudarili, da so varnost cepiva temeljito preučili v kliničnih testiranjih.

"Varnost pacientov je za AstraZeneco najvišja prednostna naloga. Regulatorji imajo jasne in stroge standarde učinkovitosti in varnosti za odobritev katerega koli novega zdravila, kar velja tudi za cepivo proti novemu koronavirusu AstraZenece," so poudarili po pisanju STA.

Medicinska sestra v Avstriji ni umrla zaradi cepiva

Ema se je na zaplete odzvala že v sredo in sporočila, da glede na preliminarno preiskavo cepivo AstraZenece ni povzročilo smrti medicinske sestre v Avstriji, ta je umrla zaradi krvnega strdka deset dni po cepljenju s tem cepivom. Kot je sporočila, so do 9. marca zabeležili 22 primerov krvnega strdka pri več kot treh milijonih ljudi, cepljenih v evropskem gospodarskem prostoru, poroča STA.

Avstrijske oblasti so pred dnevi začasno ustavile cepljenje proti okužbi z novim koronavirusom s serijo cepiva AstraZenece, razlog pa je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri neki 35-letnici po cepljenju s tem cepivom. Za prekinitev cepljenja s sporno serijo cepiva AstraZenece, ki šteje milijon odmerkov in so jo prejeli v 17 evropskih državah, se je danes odločila tudi Italija, že prej pa so se za to odločile še štiri države, Estonija, Latvija, Litva in Luksemburg.

Evropska komisija sledi znanosti in nasvetom Eme

Na zaplete s cepivom AstraZenece so se danes odzvali tudi v Evropski komisiji, kjer so poudarili, da sledijo znanosti in nasvetom Eme. Prednost postopka za odobritev cepiva v okviru Eme je, da mora podjetje ostati v stiku z agencijo tudi po odobritvi cepiva, tako da se pozorno spremlja tudi položaj po cepljenju.

V bran cepivu, ki ga je razvilo britansko-švedsko podjetje AstraZeneca v sodelovanju z oxfordsko univerzo, pa je danes stopila vlada v Londonu. Poudarila je, da je cepivo "varno in učinkovito", zato bodo na Otoku nadaljevali cepljenje z njim. "Jasno nam je bilo, da je (cepivo) varno in učinkovito," je novinarjem dejal tiskovni predstavnik premierja Borisa Johnsona, še poroča STA.