Slon do smrti poteptal 70-letnico in njeno truplo napadel še na pogrebu

V indijski zvezni državi Odisha je v čertek slon do smrti poteptal 70-letnico.

V Indiji je slon do smrti poteptal 70-letno žensko in nato na pogrebu napadel še njeno truplo, poroča New York Post.