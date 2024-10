Zelenski: Rusija bo severnokorejske vojake na fronto poslala že v nedeljo

Po podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb bo Rusija že v nedeljo ali ponedeljek vpoklicala severnokorejske vojake na fronto v boju proti Ukrajini, je v petek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski . Ob tem je Zahod pozval, naj dodatno pritisne na Moskvo in Pjongjang, obsodbe je že slišati iz Seula in Berlina.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



12.15 Zelenski: Severnokorejski vojaki od nedelje na fronti na strani Rusije

11.30 Skupina G7 potrdila dogovor o izvedbi 50-milijardnega posojila Ukrajini

9.30 Rusi napadli Dnipro in Kijev

"Po podatkih obveščevalcev naj bi Rusija prve severnokorejske vojake na bojna območja poslala že 27. in 28. oktobra. To je jasna eskalacija s strani Rusije," je na omrežju X sporočil Zelenski. Opisal je tudi razmere na fronti, vendar ni pojasnil, kam naj bi napotili severnokorejske vojake.

12 tisoč vojakov že v Ukrajini

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba je sicer v četrtek sporočila, da so prisotnost severnokorejskih sil zabeležili v ruski obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta vdrle ukrajinske sile, in tam še vedno izvajajo operacije. Po njihovih podatkih naj bi bilo v Rusiji že približno 12.000 vojakov iz Severne Koreje, vključno s 500 častniki in tremi generali, ki se urijo v petih ruskih oporiščih.

"Svet lahko jasno vidi pravi namen Rusije: nadaljevanje vojne. Zato je nujen načelen in odločen odziv svetovnih voditeljev. Udeležbe Severne Koreje v vojni ne bi smeli sprejeti z ravnodušnostjo ali negotovimi komentarji, temveč z oprijemljivim pritiskom - tako na Moskvo kot na Pjongjang," je še dodal Zelenski.

Na navedbe in pozive Zelenskega so danes se že odzvali v Berlinu in Seulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemško zunanje ministrstvo je pozvalo Pjongjang, naj ne prispeva k eskalaciji, južnokorejsko ministrstvo pa k prekinitvi "nezakonitega sodelovanja" med Severno Korejo in Rusijo.

Odzivi Moskve na obtožbe Zahoda in Južne Koreje o eskalaciji medtem ostajajo dvoumni, vendar pa se je ruski predsednik Vladimir Putin v petek odzval na poročila uradnikov in medijev v ZDA o satelitskih posnetkih, ki naj bi prikazovali namestitev severnokorejske vojske na ozemlju Rusije.

Putin je po navedbah ruskih medijev dejal, da so satelitski posnetki "resna stvar", vendar je dodal, da so Natove sile že dlje časa neposredno vpletene v ukrajinski konflikt. Ob tem je spomnil, da imata Rusija in Severna Koreja podpisan sporazum o strateškem partnerstvu, ki vključuje tudi medsebojno vojaško pomoč. "Kaj počnemo v okviru tega sporazuma in na kakšen način, pa je naša stvar," je dodal ruski predsednik.

Na petkovem srečanju finančnih ministrov skupine G7, na katerem je v imenu EU sodeloval tudi evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni, so potrdili načela in tehnične podrobnosti posojila Ukrajini v višini okoli 50 milijard dolarjev oziroma okoli 45 milijard evrov.

Ta pobuda G7 bo vključevala dvostranska posojila članic skupine in EU, ki bo po navedbah Evropske komisije prispevala okoli 18 milijard evrov. ZDA naj bi podobno kot EU prispevala okoli 20 milijard dolarjev, preostalih 10 milijard dolarjev pa naj bi zagotovile Velika Britanija, Japonska in Kanada.

Za odplačilo posojil bodo Kijevu namenili prihodke od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, in morebitne druge prostovoljne prispevke. To bo omogočil posebni posojilni mehanizem, ki ga bo na podlagi v četrtek potrjenih pravnih aktov vzpostavila EU.

Na Evropski komisiji so danes pozdravili dogovor finančnih ministrov na srečanju v Washingtonu, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski finančni minister Sergij Marčenko. V Bruslju so napovedali, da si bodo skupaj z Ukrajino in partnericami iz skupine G7 prizadevali, da bi posojilni mehanizem in makrofinančno posojilo Evropske unije operacionalizirali do konca leta. Tako bi lahko EU novo makrofinančno pomoč Ukrajini izplačala v prihodnjem letu.

"Rusija mora končati svojo nezakonito vojaško agresijo in plačati za škodo, ki jo je povzročila. EU je omogočila uresničitev zaveze G7. Skupaj bomo Ukrajino podprli s 45 milijardami evrov iz zamrznjenega ruskega premoženja. Naša solidarnost v ukrajinskem boju za svobodo je neomajna," je ob tem povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

9.30 Rusi napadli Dnipro in Kijev

V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro v osrednjem delu Ukrajine so bili v petek zvečer ubiti trije ljudje, med njimi otrok, 19 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu z dronom na stanovanjsko zgradbo v prestolnici Kijev pa sta bila ubita dva človeka, ranjenih je najmanj pet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ruskem napadu na Dnipro je bilo po besedah tamkajšnjega guvernerja Sergija Lisaka poškodovanih več stanovanjskih zgradb in zdravstvena ustanova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo prebivalce in reševalne ekipe pred porušenimi hišami in poškodovanim objektom zdravstvene ustanove.

Foto: Reuters

V Kijevu je ruski dron v petek zadel stolpnico, pri čemer je izbruhnil požar. Umrl je en človek, pet je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Župan Kijev Vitalij Kličko je pozneje sporočil, da je bila v napadu ubita najstnica.

Foto: Reuters

Vodja vojaške uprave Kijeva Sergij Popko je dejal, da so iz stolpnice v zahodnem delu mesta evakuirali več kot sto ljudi.

Foto: Reuters