Skrivni pogovori Putina z najbogatejšim človekom na svetu?

Musk se na poročanje Wall Street Journala, ki se sklicuje na več sedanjih in nekdanjih vladnih uradnikov iz ZDA, Evrope in Rusije, za zdaj ni odzval.

O čem naj bi govorila Musk in Putin

Lastnik družbenega omrežja X in direktor vesoljskega podjetja SpaceX je pred dvema letoma izrecno zanikal poročanje o domnevnih stikih s Putinom. A kot poroča WSJ, so stiki dejansko obstajali in trajali do letos. Časnik tudi navaja, da se je Putin z najbogatejšim človekom na svetu, ki je javno podprl volilno kampanjo Donalda Trumpa, pogovarjal o osebnih in političnih zadevah.

Putin je Muska nekoč prosil, naj ne aktivira satelitskega komunikacijskega sistema Starlink v Tajvanu. S tem naj bi želel narediti uslugo kitajskemu voditelju Ši Džinpingu, ki si prizadeva za ponovno združitev Tajvana z Ljudsko republiko Kitajsko in kljub ruski agresiji proti Ukrajini ohranja tesne vezi z Moskvo, poročanje časnika povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Musk naj bi se bal jedrske vojne

Musk je po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 omogočil delovanje satelitskega sistema Starlink v napadeni državi, ki je nadomestil uničeno mobilno infrastrukturo. Vendar pa se je po začetni naklonjenosti do Ukrajincev njegovo stališče postopoma spremenilo.

Musk je med drugim Ukrajini preprečil uporabo terminalov Starlinka za napad na rusko črnomorsko floto, odločitev pa utemeljil s strahom pred vojaško eskalacijo z jedrskim orožjem.

Da se Musk pogovarja z ruskim političnim vrhom, so nekateri trdili že pred dvema letoma

Sumi mnogih, da Elon Musk močno obrača ploščo glede Ukrajine in da morda deluje celo v skladu z interesi Rusije, so se vsaj delno potrdili v začetku oktobra 2022, ko je Musk na nekdanjem Twitterju, zdaj družbenem omrežju X, objavil svoj mirovniški načrt za končanje vojne v Ukrajini, ki bi tako rekoč ustregel vsem zahtevam Rusije.

Očitki, da je Musk s svojim predlogom za mir tako rekoč ponavljal retoriko Kremlja, so novo dimenzijo dobili nekaj dni pozneje, ko je znani ameriški politolog in strokovnjak za politična tveganja Ian Bremmer na Twitterju razkril:

"Elon Musk mi je povedal, da je o Ukrajini govoril neposredno s Putinom in Kremljem. Povedal mi je tudi, kje so rdeče črte, ki se jih po prepričanju Kremlja ne sme prestopiti."

Kot je Bremmer takrat zapisal v svojem tedenskem poročilu, ki ga pošilja naročnikom na novice svojega inštituta za raziskave političnih tveganj Eurasia Group, mu je Musk povedal, da se je Putin pripravljen pogajati, a le če Krim ostane ruski, če Ukrajina privoli v nekakšno obliko trajne nevtralnosti in če Ukrajina preneha nasprotovati ruski priključitvi regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Mnogi spletni komentatorji so bili takrat prepričani, da Ian Bremmer govori resnico, saj naj bi Elon Musk dejstvo, da se je res pogovarjal z nekom iz Kremlja, izdal s tem, ko je predajo Krima Rusiji v svojem mirovniškem predlogu označil za napako Nikite Hruščova (gre za pogosto retoriko ruskih nacionalistov, predvsem tistih, ki objokujejo razpad Sovjetske zveze, med katere spada tudi Putin), in z omenjanjem stabilnih vodnih virov za Krim, kar pa je tema, ki je širši javnosti tako rekoč neznana in velja za problematiko, s katero se ukvarja skoraj izključno Rusija. Foto: Guliverimage

Rusija navedbe označila za laži

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes zanikal poročanje časnika. "Vse to so neresnične, popolnoma lažne informacije," je dejal.

Ob tem je pojasnil, da je imel Putin "en stik z Muskom pred letom 2022", ko sta govorila po telefonu. "To je bil pogovor za ugotavljanje dejstev. Govorila sta o vizionarski tehnologiji, o tehnologiji za prihodnost," je dejal in dodal, da je to bil edini stik.

Peskov je ob tem še dejal, da je poročanje časnika "najverjetneje še ena lažna zgodba med volilno kampanjo v ZDA, ki je razgreta do konca", povzema francoska tiskovna agencija AFP.