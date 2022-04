Skrivno orožje Rusije: končno je znano, koliko ga uporabljajo

Kibernetska vojna med Ukrajino in njenimi zavezniki, tudi neuradnimi, ter Rusijo ob konvencionalnih spopadih poteka že od začetka ruske invazije. Domnevno so ruski hekerji tako rekoč v trenutku, ko so nad Ukrajino zažvižgale prve balistične rakete, napadli ukrajinska državna in bančna omrežja. Ukrajina jim ni ostala dolžna. Ne le, da je podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov takoj ustanovil tako imenovano Ukrajinsko kibernetsko vojsko, ki se ukvarja izključno s hekerskimi napadi na ruske tarče, temveč je podporo Ukrajini in sovražnost do Rusije napovedala tudi zloglasna hekerska skupina Anonymous. Foto: Reuters