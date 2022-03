V vojno za Ukrajino ogromno specialcev brez imen

Ukrajinska kibernetska vojska, kar je uradno ime skupine v šifrirani komunikacijski aplikaciji Telegram, ki je nastala na pobudo podpredsednika ukrajinske vlade Mihajla Fedorova, danes šteje že več kot 300 tisoč v veliki večini anonimnih članov.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

Fedorov je 26. februarja na družbenem omrežju Twitter objavil povezavo do skupine in pripisal: "Organiziramo IT-vojsko. Potrebujemo digitalne talente. O vseh operacijah se bomo dogovarjali na tem kanalu. Opravil bo dovolj za vse. Nadaljujemo boj na kiberfronti. Na kanalu je že prvo opravilo za kibernetske specialiste."

Orožja ne znajo ali ne morejo vihteti, a lahko Rusijo zaustavljajo drugače in predvsem z zelo varne razdalje

Hekerski bataljon, ki so se mu, sodeč po pregledu vzdevkov članov v skupini na Telegramu, pridružili posamezniki s tako rekoč vsega sveta, je do zdaj že izvedel napade na ruski internet.

Primarne tarče so bili do zdaj mediji pod nadzorom Kremlja, na katerih se 24 ur dnevno vrti ruska državna propaganda in državljane Rusije prepričuje, da vojne v Ukrajini ni, in pa ruske vladne spletne strani. Tako imenovana ukrajinska kibernetska vojska se za zdaj poslužuje predvsem napadov DDoS.

Foto: Unsplash

DDoS je kratica za Distributed Denial of Service ali v slovenščini porazdeljena zavrnitev storitve. Cilj takšnega napada je strežniku, računalniku, na katerem gostuje tarča, torej spletna stran, poslati tolikšno število zahtevkov za dostop do vsebine, da jih ne bo mogel prebaviti in se bo zaradi preobremenjenosti sesul, spletna stran pa bo zato nedostopna.

O kompleksnejših kibernetskih operacijah zoper ruske cilje se v komunikacijskem kanalu na Telegramu načeloma ne dogovarjajo, saj je zelo verjetno oziroma tako rekoč zagotovljeno, da ima skupina tudi ruske člane, katerih poslanstvo je tovrstne napade preprečiti oziroma o njih obvestiti ustrezne organe v Rusiji.

Nad Rusijo tudi najbolj znani hekerski kolektiv na svetu

Kibernetska vojna med Ukrajino in njenimi zavezniki, tudi neuradnimi, ter Rusijo ob konvencionalnih spopadih poteka že od začetka ruske invazije. Domnevno so ruski hekerji tako rekoč v trenutku, ko so nad Ukrajino zažvižgale prve balistične rakete, napadli ukrajinska državna in bančna omrežja.

Ukrajina jim ni ostala dolžna. Ne le, da je podpredsednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov takoj ustanovil tako imenovano Ukrajinsko kibernetsko vojsko, ki se ukvarja izključno s hekerskimi napadi na ruske tarče, temveč je podporo Ukrajini in sovražnost do Rusije napovedala tudi zloglasna hekerska skupina Anonymous.

Rusija je Ukrajino s kibernetskimi napadi začela oblegati že pred skoraj desetimi leti. Foto: Unsplash

Anonymous je do zdaj javno objavil podatke o številnih posameznikih, ki so zaposleni v ruski vojski, prevzel nadzor nad ruskimi televizijskimi kanali in na njih predvajal grozote vojne v Ukrajini ter vdrl v računalniške sisteme železniškega prometa v Belorusiji in zagrozil s popolno zaustavitvijo vlakov.

Na virtualno fronto so se medtem na lastno pest podali tudi poljski hekerji, ki jim je uspelo pridobiti 20 milijonov ruskih telefonskih številk in 140 milijonov ruskih e-poštnih naslovov. Uporabili so jih za izgradnjo spletne strani 1920.in, na kateri javnost pozivajo, naj na naključno telefonsko številko ali e-poštni naslov v Rusijo pošljejo sporočilo o resnici o vojni v Ukrajini.

Preberite tudi: