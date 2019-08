Škotski sodnik zavrnil začasno prepoved prekinitve dela britanskega parlamenta

Sodnik Raymond Doherty je zavrnil zahtevo poslancev za začasno sodno prepoved prekinitve dela britanskega parlamenta, saj po njegovem mnenju ni nujne potrebe za to. Povedal je še, da je v interesu pravice in v javnem interesu, da se postopek obravnave celotnega primera čim prej nadaljuje.

Poslanci podobne tožbe vložili tudi na sodiščih v Londonu in Belfastu

Poslanci iz različnih strank zahtevajo, da sodišče razglasi, da je prekinitev dela britanskega parlamenta, ki jo predlagal premier Boris Johnson, nezakonita in neustavna. Med poslanci, ki so se obrnili na sodišče, je tudi vodja opozicijskih liberalnih demokratov Jo Swinson. Podobne tožbe za preprečitev suspenza parlamenta so predstavniki ljudstva vložili tudi na sodiščih v Belfastu in Londonu.

Johnson je v sredo predlagal začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki jo je nato odobrila britanska kraljica Elizabeta II. Prekinitev se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra, torej le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz EU, s tem pa bodo nasprotnikom brexita brez dogovora praktično preprečili, da po zakonodajni poti to preprečijo.