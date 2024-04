Simon Harris postal novi irski premier

Irski parlament je danes Simona Harrisa izglasoval za novega predsednika vlade. 37-letni Harris je zatem na slovesnosti pri predsedniku države Michaelu D. Higginsu uradno prevzel položaj in postal doslej najmlajši irski premier. Zamenjal je Lea Varadkarja, ki je prejšnji mesec odstopil tako iz političnih kot osebnih razlogov.

Poslanci so danes z 88 glasovi za in 69 proti podprli imenovanje Harrisa za novega predsednika vlade. Po glasovanju se je Harris poslancem zahvalil za zaupanje, ki so mu ga izkazali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najmlajši premier v irski zgodovini

Harris je kandidaturo za vodjo stranke Fine Gael, ki s sabo prinese tudi premierski položaj, napovedal konec marca. Iskanje novega premierja pa se je začelo, ko je Varadkar pred tem napovedal svoj odstop. Uradno je sicer odstopil v ponedeljek in s tem utrl pot za današnje glasovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po današnji slovesnosti pri predsedniku države Michaelu D. Higginsu je Harris tudi uradno prevzel vodenje vlade in s tem postal doslej najmlajši irski premier. Varadkar je na primer ob nastopu položaja leta 2017 štel 38 let.