Silovito neurje zravnalo francoski otok: število umrlih bi lahko naraslo na nekaj sto #video

Na otočju Mayotte ob jugovzhodni obali Afrike je zaradi silovitega ciklona Chido, ki je v soboto prizadel to francosko čezmorsko ozemlje, umrlo najmanj 14 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Bojijo se, da bi bilo lahko število žrtev še višje. Ciklon se je medtem pomaknil nad afriško celino in dosegel Mozambik.

Ciklon, ki ga je spremljal močan veter s sunki več kot 220 kilometrov na uro, je povsem uničil številna barakarska naselja, je v Parizu dejal francoski notranji minister Bruno Retailleau, ki bo v ponedeljek odpotoval na Mayotte skupaj s 160 vojaki in gasilci, da bi okrepili prizadevanja pri nujni pomoči prebivalstvu.

Število mrtvih bi lahko doseglo nekaj sto, je opozoril lokalni uradnik. Ciklonski veter je številna mesta popolnoma zravnal z zemljo, piše BBC.

Nekatera območja so odrezana od sveta

Chido je na otočju, ki šteje 320 tisoč prebivalcev, povzročil tudi veliko škodo na infrastrukturi in poškodoval letališče. Ceste so blokirane in nekatera območja so odrezana od sveta. Na tisoče gospodinjstev naj bi bilo brez elektrike.

Ranjenih je bilo najmanj 250 ljudi, od tega devet huje in se borijo za življenje, je povedal župan glavnega mesta Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ciklon, ki ga spremljajo močni vetrovi in obilno deževje, je danes ponoči prešel Mozambiški preliv in dosegel kopno približno 40 kilometrov južno od mesta Pemba v severnem delu Mozambika. Po besedah direktorja nacionalnega inštituta za meteorologijo ciklon z veliko močjo divja na območju Pembe, z mestom pa od zjutraj nimajo stika, poroča AFP.