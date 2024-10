Ostanki oslabljenega tropskega ciklona Kirk so danes z Atlantika prešli obale Zahodne Evrope. Potem ko je neurje na Portugalskem prekinilo oskrbo z elektriko več kot 300 tisoč gospodinjstev in podiralo drevesa tudi v Španiji, je v Francijo prineslo močen veter in obilno deževje, zato so oblasti v 30 departmajih izdale oranžno vremensko opozorilo.

Hurricane Kirk wreak havoc in Braga, Portugal 🇵🇹 (09.10.2024) pic.twitter.com/EooJHbuzXC — Extreme Weather on Earth (@eweatheronearth) October 9, 2024

Portugalska civilna zaščita je poročala o več kot 1.300 incidentih v povezavi z neurjem, ki so se zgodili od torka do danes. Zaradi valov, ki so dosegali višino sedmih metrov, so za celotno obalo razglasili rumeno vremensko opozorilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Remnants of #Kirk Advisory 40

Max Winds: 80mph

SSHWS: ex-C1

MSLP: 976mb

Kirk remains a powerful hurricane-force extratropical cyclone over the West Coast of Galicia, Spain... pic.twitter.com/pWBZRHw26m — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) October 9, 2024

Neurje je najhuje prizadelo okolico mesta Porto, kjer je ciklon izruval 400 dreves. Drugod na severu države prav tako poročajo o poškodovanih avtomobilih in motenih železniških povezavah.

Tudi v Španiji so pristojne oblasti na severu in severozahodu države izdale oranžno vremensko opozorilo. Napovedujejo, da lahko v regiji Asturija vetrovi dosežejo hitrost do 140 kilometrov na uro.

V sosednji Galiciji je zaradi zemeljskih plazov in podrtih dreves oviran promet v določenih urbanih predelih. O večji škodi ne poročajo.

Hurricane #Kirk is rapidly developing a classical, crescent moon convective architecture. His gleaming eye is warming with exceptional efficiency, becoming drier and more symmetrically sculpted under the bruised, early evening skies. This storm is undoubtedly gunning for a lead… pic.twitter.com/tzgBfRTkEW — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) October 3, 2024

Tudi v Franciji so pristojne oblasti izdale vremensko opozorilo – meteorološka agencija Meteo France je danes izdala oranžno opozorilo v 30 departmajih.