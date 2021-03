Severna Koreja zagrozila s krepitvijo vojaške moči

Sekretar centralnega komiteja vladajoče Delavske stranke Ri Pyong-chol, ki tudi nadzoruje severnokorejski raketni program, je dejal, da izjave Joeja Bidna po zadnjih izstrelitvah severnokorejskih raket kažejo na "globoko zakoreninjeno sovraštvo" do severnokorejskega režima, poročanje francoske tiskovne agencije AFP navaja STA.

"Če bodo ZDA nadaljevale s svojimi nepremišljenimi pripombami, ne da bi razmislile o posledicah, se bodo morda soočile z nečim, kar ni dobro," je še dejal Ri. Hkrati je opozoril, da je Severna Koreja pripravljena "še naprej povečevati svojo najtemeljitejšo in izjemno vojaško moč".

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Ri tudi dejal, da je poskusna izstrelitev raket pravica Severne Koreje do samoobrambe. "Menim, da je nova ameriška administracija očitno prvi korak storila v napačno smer," je še dejal Ri. Dodal je, da so Bidnove besede "očiten napad na pravico naše države do samoobrambe in so provokacija".

Severna Koreja je v četrtek izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega. Biden je to obsodil kot kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov.

ZDA so pod vodstvom novega predsednika ZDA v zaključni fazi pregleda svoje politike do Severne Koreje, doslej pa so po oceni poznavalcev signalizirale trdno odločenost glede denuklearizacije Korejskega polotoka, sankcij in človekovih pravic.

Profesor na univerzi Ewha v južnokorejski prestolnici Seulu Leif-Eric Easley je po poročanju AFP ocenil, da so Rijeve navedbe "dejansko grožnja, da se bo Severna Koreja na prevetritev ameriške politike odzvala še z več testi". "Pjongjang izvaja premišljeno strategijo s krepitvijo vojaških zmogljivosti in povečevanjem napetosti," je dodal.

Severna Koreja je pod vodstvom sedanjega voditelja Kim Džong Una dosegla hiter napredek na področju raketnih zmogljivosti. Napetosti z ZDA so se znatno povečale, ko je leta 2017 poskusno izstrelila rakete, čigar domet je segal do celotnih celinskih ZDA.

V času Bidnovega predhodnika Donalda Trumpa so se vrstile tako žaljivke in grožnje z orožjem kot diplomatsko "dvorjenje" in celo srečanji voditeljev Severne Koreje in ZDA, ki pa kakšnega oprijemljivega napredka v smeri denuklearizacije Korejskega polotoka nista prinesli, še spomni STA.