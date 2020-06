"Severna Koreja je ob 14.49 razstrelila urad za zveze v Kaesongu," je sporočilo južnokorejsko ministrstvo za združitev, ki je pristojno za odnose s Pjongjangom.

Urad je "neuporaben"

Uničenje urada je minuli konec tedna napovedala Kim Yo-jong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong-una. Urad je označila za neuporabnega. Severna Koreja je pretekli teden prekinila vse komunikacijske povezave z Južno Korejo.

Sestra Kim Jong-una grozi z vojsko

Severna Koreja je sicer že pred razstrelitvijo urada sporočila, da so z vojsko pripravljeni vstopiti v demilitarizirano območje med Južno in Severno Korejo. Grožnja je posledica različnih propagandnih sporočil, ki prihajajo iz juga.

Med vikendom je Kim Yo-jong povedala, da je vojski naročila naj bo pripravljena za vstop v območje. Obljubila je, da bo ukrepala in svojo izjavo zaključila s: "Smeti je treba vreči v koš."

Odnosi med državama so se v zadnjem času zaostrili zaradi propagandnih letakov, ki jih iz juga pošiljajo s pomočjo balonov. Južnokorejci so v okviru medkorejskega sporazuma leta 2018 obljubili, da bodo preprečili prelet letakov čez mejo. Danes se je odzvalo tudi južnokorejsko ministrstvo za obrambo in povedalo, da z ZDA spremljajo vojaške poteze severnih sosedov.

Severnokorejska vojska pripravljena na odločitev vlade

Severno in Južno Korejo loči demilitarizirano območje – to je nekakšen varovalni pas ob meji, ki velja že vse od korejske vojne v začetku 50 let 20. stoletja. Ko so se poboljševali odnosi med Severne Korejo in ZDA je bila cona mesto, kjer smo bili priča rokovanju med Kim Jong-unom, ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom.

Danes je severnokorejska vojska dejala, da preučuje akcijski načrt, da se vojska premakne v območja, ki so bila demilitarizirana. Generalštab je dejal, da je pripravljen na hitro in temeljito izvajanje vseh odločitev vlade.

Južna Koreja pozvala po mirnosti

Južna Koreja te grožnje jemlje resno. Obveščanje je bilo okrepljeno, predsednik Moon pa je pozval k umirjenosti in apeliral na Pjongjang, naj se izogne ​​stopnjevanju napetosti.

Zadnji dve leti je južnokorejska vlada poskušala močno utrjeno mejo spremeniti v območje miru. Olajšanje vojaških napetosti na meji je bilo dogovorjeno tudi med voditelji na srečanju v Pjongjangu septembra 2018. Do zdaj cona kljub svojemu imenu ostaja eno najbolj močno militariziranih območij na svetu.