Severna Koreja znova izstrelila več raket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več izstrelkov, pri katerih je šlo za vodene rakete kratkega dosega, je Pjongjang izstrelil iz mesta Munchon na vzhodu države, je sporočila južnokorejska vojska. Leteli so približno 150 kilometrov, piše STA. Južna Koreja in ameriške obveščevalne službe temeljito preučujejo vprašanja, povezana s temi izstrelki, so dodali.

Marca izstrelili več raket

Samo marca je Severna Koreja po treh mesecih premora izvedla več izstrelitev raket. Konec preteklega meseca je Pjongjang zatrdil, da so uspešno preizkusili "supervelik" raketni lanser. Kot je sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA, bodo sistem kmalu predali oboroženim silam države.

Združeni narodi s sankcijami proti državi

Varnostni svet Združenih narodov je uvedel stroge sankcije proti Severni Koreji zaradi preizkušanja raketne tehnologije, da bi tako preprečili razvoj raket, ki bi lahko nosile jedrske konice. A severnokorejski voditelj Kim Džong Un vztraja, poroča STA. V svojem novoletnem nagovoru je napovedal, da bo svet že kmalu videl novo strateško orožje v arzenalu Severne Koreje.