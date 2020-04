Severna Koreja molči o Kimovem zdravju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja za zdaj ni komentirala zdravja voditelja Kim Džong Una, potem ko so v torek ameriški mediji poročali, da je njegovo življenje po operaciji v resni nevarnosti. Tudi v Seulu za zdaj niso potrdili teh informacij.

Ameriški mediji so v torek ob sklicevanju na ameriške obveščevalne vire poročali, da je 36-letnik v nevarnosti po operaciji srca in da je na zdravljenju.

Severnokorejski mediji v zadnjih objavah niso omenjali, kje je Kim in ali se je pojavil v javnosti, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Tudi v uradu južnokorejskega predsednika Mun Džae Ina za zdaj ne morejo potrditi navedb medijev, češ da ni namigov, da ima Kim resne zdravstvene težave.

Trump bo poskušal stopiti v stik s Kimom

Južnokorejski spletni časnik Daily NK, ki se osredotoča na novice iz Severne Koreje, je med drugim poročal, da je imel Kim operacijo srca ali ožilja 12. aprila. Po operaciji so ga premestili v njegovo vilo, kjer okreva. Operirali naj bi ga, ker rad uživa hrano in je predebel, ker preveč pije in preveč kadi ter preveč dela, navaja časnik.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki tudi ne ve, ali so poročanja resnična, je Kimu zaželel veliko zdravja. "Želim mu dobro," je dejal v torek zvečer v Beli hiši. Dodal je, da bo mogoče poskušal stopiti z njim v stik, da ga vpraša, kako je.