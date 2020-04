Kim Džong Un domnevno v kritičnem stanju

Severna Koreja je hermetično zaprta država, kjer ni neodvisnih medijev in poročil ni mogoče preveriti. CNN navaja neimenovane obveščevalce, ki menijo, da so vprašanja o zdravju Kim Džong Una kredibilna, vendar ni mogoče napovedati, kako resen je položaj, poroča STA.

Južnokorejski mediji so poročali, da je imel Kim operacijo srca ali ožilja 12. aprila. Operirali so ga, ker rad uživa hrano in je predebel, ker preveč pije in preveč kadi ter preveč dela. Po operaciji so ga preselili v eno izmed njegovih palač, večina zdravnikov pa naj bi graščino zapustila že po nekaj dneh.

Britanski Guardian po poročanju STA že ugiba, da bi lahko oblast v državi prevzela Kimova sestra. Kim Jo Džong je članica politbiroja in glavna propagandistka za svojega brata.