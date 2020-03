Severna Koreja naj bi izstrelila dve raketi

Severna Koreja je danes v Vzhodno morje oz. Japonsko morje izstrelila dva projektila, domnevno balistični raketi, sta sporočili obrambni ministrstvi Japonske in Južne Koreje. Resolucije Združenih narodov sicer Severni Koreji prepovedujejo izstreljevanje balističnih raket, ki so, kot domnevajo, sposobne nositi tudi jedrske konice.

Šlo naj bi za raketi kratkega dosega, ki sta preleteli okoli 240 kilometrov in dosegli višino okoli 30 kilometrov, so ocenili v generalštabu južnokorejske vojske. Projektila sta poletela iz severnokorejskega pristaniškega mesta Wonsan na vzhodni obali Korejskega polotoka, poroča STA.

Poleg tega naj bi na območju potekale vojaške vaje severnokorejske vojske, so še sporočili v Seulu. "Tovrstna dejanja ne pripomorejo k zmanjševanju napetosti na Korejskem polotoku," je po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap sporočil južnokorejski svetovalec za nacionalno varnost Chung Eui-yong, piše STA. To je prva severnokorejska izstrelitev raket letos in prva po objavi v začetku leta, da so razvili "novo strateško orožje", še poroča Yonhap.