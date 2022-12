Severna Koreja izstrelila 130 topniških granat

Severna Koreja je približno 130 izstrelkov sočasno izstrelila okoli 15. ure po krajevnem času (okoli 6. ure po srednjeevropskem času) z dveh ločenih lokacij, ene na svoji vzhodni in druge na zahodni obali, je v izjavi sporočil generalštab južnokorejske vojske.

Več granat je padlo v tamponsko območje blizu morske meje med državama, ki sta ga Seul in Pjongang vzpostavila leta 2018, da bi zmanjšala dvostranske napetosti. Po navedbah vojske v Seulu je šlo za "očitno kršitev" sporazuma iz leta 2018, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so ob tem še navedli, nobeden od izstrelkov ni prečkal severne mejne črte, ki je pravzaprav morska meja med državama.

Napetosti med sosedama so se v zadnjih tednih povečale, še zlasti po nizu izstrelitev balističnih raket Pjongjanga, kar je naletelo na obsodbe številnih voditeljev v regiji in po svetu. Južna Koreja in ZDA sta sicer v letošnjem letu okrepili vojaške vaje, rekoč, da so potrebne za odvračanje jedrskega oboroževanja Severne Koreje.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je nedavno postregel z izjavo, da je končni cilj Severne Koreje postati najmočnejša jedrska sila na svetu.