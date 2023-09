Severna Koreja izgnala ameriškega vojaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pjongjang trdi, da je Travis King nezakonito in namerno prestopil v Severno Korejo zaradi "nečloveških zlorab in rasne diskriminacije v ameriški vojski".

Severna Koreja se je odločila izgnati ameriškega vojaka Travisa Kinga, ki je julija nezakonito vstopil na njeno ozemlje. Ameriške oblasti so medtem sporočile, da je King zdaj že v njihovem priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Po končani preiskavi se je pristojni državni organ odločil, da v skladu z zakonodajo izžene Travisa Kinga, vojaka ameriške vojske, ki je nezakonito vstopil na ozemlje Demokratične ljudske republike Koreje," je po navedbah tujih medijev poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Visoki predstavnik ameriški administracije je medtem pod pogojem anonimnosti za AFP potrdil, da je King trenutno že v ameriškem priporu. Vojak je v dobrem zdravstvenem stanju. Nahaja se na Kitajskem in ga bodo kmalu pripeljali nazaj v ZDA. Ameriški uradniki so se tudi zahvalili Švedski in Kitajski za pomoč pri njegovi izročitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kinga so pred prestopom severnokorejske meje izpustili iz južnokorejskega pripora, kjer je bil zaradi obtožb o fizičnem obračunu. Pred lokalom je napadel policijski avtomobil in rasistično zmerjal domačine, v vinjenem stanju pa naj bi tudi uničeval javno lastnino.

Z letališča v Seulu bi moral odpotovati v ZDA, kjer bi se soočil z dodatnimi disciplinskimi ukrepi, vendar je zapustil letališče, se pridružil turistični skupini za ogled skupnega varnostnega območja na razmejitveni črti med Severno in Južno Korejo ter nenadoma pobegnil na sever.