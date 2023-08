Pjongjang: Ameriški vojak zaradi rasne diskriminacije prebegnil v Severno Korejo

Kingu so zaradi obtožb o fizičnem obračunu, pijančevanju in rasni diskriminaciji grozili disciplinski ukrepi v domovini.

Ameriški vojak Travis King je 18. julija nezakonito in namerno prestopil iz Južne v Severno Korejo zaradi "nečloveških zlorab in rasne diskriminacije v ameriški vojski", je v torek poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Gre za prvo javno priznanje iz Pjongjanga, da je temnopolti vojak res prebegnil k njim.

Kinga so malce pred prestopom izpustili iz južnokorejskega pripora, kjer je bil zaradi obtožb o fizičnem obračunu v enem od lokalov, v pijanem stanju pa naj bi tudi uničeval javno lastnino, napadel policijski avtomobil in rasistično zmerjal domačine, poroča ameriška televizija ABC.

Z letališča v Seulu bi moral odpotovati v ZDA, kjer bi se soočil z dodatnimi disciplinskimi ukrepi, vendar je zapustil letališče, se pridružil turistični skupini za ogled skupnega varnostnega območja na razmejitveni črti med Severno in Južno Korejo ter nenadoma pobegnil na sever.

Še vedno je aktivni pripadnik vojske

KCNA poroča, da je King izrazil željo, da dobi zatočišče v Severni Koreji ali tretji državi, ker se v ZDA noče vrniti.

Pentagon teh navedb ni komentiral, sicer pa ima težave, kako Kinga sploh opredeliti. Čeprav so ZDA in Severna Koreja tehnično gledano še vedno v vojni, saj se je korejska vojna leta 1953 končala s premirjem in ne mirovnim sporazumom, pa King ne more biti vojni ujetnik, ker je prostovoljno v civilni preobleki prestopil k sovražniku. Po drugi strani pa je še vedno aktivni pripadnik ameriške vojske.

Vlada predsednika Joeja Bidna in Pentagon trdita, da si prizadevata za njegovo vrnitev v domovino.