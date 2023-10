Sever Evrope se pripravlja na neurje, ki je na Škotskem terjalo smrtni žrtvi

Države na severu Evrope so danes izdale opozorilo pred neurjem Babet, ki bo kmalu doseglo območje, s seboj pa prinaša obilne padavine in močan veter. Neurje je že prešlo Irsko in Veliko Britanijo, kjer je na Škotskem terjalo najmanj dve življenji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na Škotskem je v četrtek umrla ženska, ki jo je ujela narasla reka. Druga smrtna žrtev pa je 56-letni voznik, ki je umrl v nesreči, ko je na vozilo padlo drevo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Škotska v rdečem, deli Anglije oranžni

Britanski vremenoslovci so za območje vzhodne Škotske izdali rdeče opozorilo, ki bo v veljavi do sobote zvečer. Za dele Anglije pa velja oranžno opozorilo.

Na več območjih potekajo reševanja ljudi, ki so ostali ujeti na poplavljenih domovih. Med drugim v mestu Brechin v regiji Angus. Reševalci imajo zaradi deroče vode, ki je ponekod visoka skoraj dva metra, precej težav, da se prebijejo do ljudi.

O težavah poročajo tudi z drugih delov Otoka. Med drugim je zaradi poplav prekinjenih več železniških povezav v Angliji in Walesu.

O poplavah poročajo tudi iz Irske, kjer je v bližini Corka ta teden poplavilo več sto domov in poslovnih stavb. Zaradi poplav pa so morali evakuirati tudi dom za starejše v mestu Midleton.

Neurje se seli proti Danski

Neurje se medtem pomika proti vzhodu. Danska meteorološka agencija je posvarila, da bi se lahko gladina morja dvignila za 2,4 metra. Neurje naj bi najbolj prizadelo območje polotoka Jutlandija.

Letališče v Köbenhavnu je za zdaj odpovedalo okoli desetino poletov. Zaradi močnega vetra pa so danes preventivno odpovedali več trajektnih povezav med Nemčijo in Dansko.

Na severu Nemčije pričakujejo, da bo vrhunec popoldne, sicer pa z območja Kiela in Flensburga že poročajo, da je voda prestopila bregove in poplavila ceste. Ponekod je voda tudi dosegla pragove hiš.

Oblasti svarijo pred rekordno visokimi vodami

Oblasti svarijo, da bi lahko bila ponekod gladina morja dva metra nad normalno višino, kar bi lahko predstavljalo najvišjo raven v zadnjih stotih letih.

Vreme povzroča nevšečnosti tudi na jugu Francije, od koder poročajo o izpadih elektrike in zaprtih cestah zaradi zemeljskih plazov in podrtega drevja. Francoska meteorološka agencija Meteo France je izdala najvišjo rdeče opozorilo za regijo Alpes-Maritimes, kjer so danes preventivno ostali zaprti vrtci in šole.