Popoldne, zvečer in v noči na soboto bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi, opozarja agencija za okolje (Arso). Za osrednjo, jugovzhodno, jugozahodno in severozahodno Slovenijo so izdali oranžno opozorilo, za preostanek države pa medtem velja rumeno opozorilo. Hrvaški mediji medtem poročajo, da nad Balkanski polotok prihaja nestabilen afriški zrak, ki bo prinesel rumeni puščavski pesek, in bo zajel tudi naše kraje.

Danes bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem na zahodu in jugu bodo občasne krajevne padavine, ki se bodo pozno popoldne ali zvečer okrepile. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami postopno zajele vso državo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo.

Mogoči dolgotrajnejši nalivi v pasovih

Zvečer in v noči na soboto se bodo padavine v zahodni, osrednji in delu severne Slovenije okrepile. Mogoči bodo dolgotrajnejši nalivi v pasovih. Ob tem se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Hitro naraščanje vodotokov je mogoče tudi na nekaterih območjih, kjer so odtočne razmere po avgustovski ujmi spremenjene. Večja verjetnost za ta pojav je na območju Gorenjske in Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja.

V četrtek popoldan in ponoči so posamezne reke na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji narasle do srednjih pretokov. Reke na teh območjih upadajo. Drugod po državi prevladuje mala in ustaljena vodnatost.

Danes čez dan bodo posamezne reke v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji začele naraščati, na teh območjih bodo naraščali predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Večje reke na tem območju ter reke v vzhodni polovici Slovenije bodo še ohranjale ustaljeno vodnatost.

V soboto čez dan bodo naraščale reke v večjem delu države. Močneje bodo narasle reke na vzhodu in severovzhodu, medtem ko bodo reke na zahodu že upadale. Naraščanje večjih rek v vzhodni Sloveniji, Kolpe, Krke in Save v spodnjem toku ter rek v severovzhodni Sloveniji se bo nadaljevalo še v nedeljo.