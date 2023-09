Kvarner že zajele nevihte, pomikajo se proti Sloveniji

Po poročanju portala Neurje.si je manjša višinska motnja že dosegla severni del Sredozemlja in bo predvsem na območju zahodne in južne Slovenije poskrbela za nestabilno ozračje.

Prve padavine v obliki neviht so že dosegle severni del Kvarnerja in se pomikajo proti južnemu delu Slovenije.

Možno naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov

Kot so zapisali, lahko močnejše nalive pričakujemo zlasti na območju slovenske in hrvaške Istre, Primorske, Dolenjske ter v južnem delu Notranjske. Ko bodo nevihte potovale proti notranjosti države, bodo zaradi slabših pogojev oslabele.

"Več padavin na zahodu pričakujemo jutri, ko nas bo s severozahoda prešla nova vremenska motnja. Zaradi orografskih padavin bo ponekod padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter, lokalno tudi več," so napovedali.

Z agencije za okolje (Arso) pa so sporočili, da bodo danes čez dan reke v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji pričele naraščati. Dodali so, da se nam bo v petek od zahoda približevala hladna fronta. Padavine se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni Sloveniji, pozno popoldne ali zvečer pa se bodo od severozahoda okrepile in v noči na soboto zajele vso Slovenijo.

Jutri popoldan in v noči na soboto bo ob nevihtah z nalivi možno tudi hitrejše naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Naraščanje rek se bo nadaljevalo v soboto, najbolj izrazito bo predvidoma v vzhodnem delu države.