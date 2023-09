Arso opozarja: Ponoči bo lahko dežja kar precej

Danes ponoči bo nad naše kraje iznad zahodnega Sredozemlja prišla slabo izražena višinska dolina s hladnim zrakom, sporoča Arso. "Zaradi toplega morja in zračne mase bo to dovolj, da se bo zrak, nasičen z vlago, labiliziral in ob stiku s hribovitim svetom vzhodne jadranske obale bodo nastajali nevihte in dež," so zapisali. Poenostavljeno povedano, krajevno bo lahko dežja kar precej, opozarjajo.