Arso za del države izdal oranžno opozorilo

Danes bo pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v vzhodni Sloveniji. V zahodnih krajih bodo tudi posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Težišče padavin bo v vzhodnih krajih, na Gorenjskem in Koroškem ne pričakujemo večjih količin, tudi na območju Savinjske ne.

Ponoči bo dež ponehal, v nedeljo od sredine dneva pa bo od vzhoda spet začelo deževati. Na Gorenjskem bo zelo verjetno ostalo večinoma suho, tudi drugod ne bo večje količine. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Od ponedeljka dalje bo suho in postopno bolj sončno ter toplejše vreme.

Reke v zgornjem Posočju in Sava Bohinjka že upadajo

Po nočnem naraščanju in poplavljanju posameznih rek v zgornjem Posočju ter Save Bohinjke s pritoki te reke večinoma že upadajo oz. se ustaljujejo, so sporočili iz Arsa. Danes se bo vodnatost rek v osrednji in vzhodni Sloveniji povečala, večina rek pa bo dosegala srednje pretoke.

Ponoči je izraziteje narasla tudi Sava v zgornjem toku, ostale reke na severozahodu države in na Primorskem pa imajo veliko vodnatost in prav tako večinoma upadajo. Do srednjih pretokov so narasle Sava, Kolpa in posamezne reke v osrednji Sloveniji. Drugod po državi je vodnatost majhna in ustaljena, so zapisali na Arsu.

Reke na zahodu države bodo danes večinoma upadale, zvečer in v noči na nedeljo pa lahko ponovno nekoliko narastejo posamezne reke na severozahodu države. Čez dan, zvečer in v prvem delu noči so v večjem delu države še možne tudi nevihte z nalivi. Ob tem se lahko razlijejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Večja verjetnost za ta pojav bo v južni polovici Slovenije, popoldan in zvečer tudi v zahodnem delu države, so dodali.

Agencija je za celotno državo z izjemo severovzhoda in Krasa izdala rumeno opozorilo pred razlivanjem vodotokov.