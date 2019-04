Šef ameriške tajne službe se poslavlja, Trump naj bi ga odpustil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Beli hiši so odhod Randolpha Allesa potrdili, a niso omenili, da se je za njegov odhod odločil ameriški predsednik Donald Trump.

Po odstopu ameriške ministrice za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen se poslavlja tudi vodja tajne službe ZDA Randolph Alles. Po poročanju medijev je Allesa skupaj z več uradniki ministrstva za domovinsko varnost v ponedeljek odpustil ameriški predsednik Donald Trump. V Beli hiši so odhod Allesa potrdili, a niso omenili, da se je za njegov odhod odločil Trump.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je poudarila, da je Randolph Alles v agenciji v zadnjih dveh letih opravil veliko delo, predsednik Donald Trump pa mu je hvaležen za njegovo 40-letno služenje domovini. Povedala je še, da ga bo maja nasledil dolgoletni sodelavec tajne službe James Murray.

Vrsta sodelavcev, ki so zapustili Trumpa, se podaljšuje

Alles je bil neposredno podrejen ministrici za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen, ki je po Trumpovem pritisku odstopila v nedeljo. Predsednik ji je večkrat očital, da ni kos razmeram na južni meji ZDA.

Nielsenova je v odstopnem pismu izrazila upanje, da bo njen naslednik imel podporo kongresa in sodišč pri spreminjanju zakonodaje, ki onemogoča popolno zaprtje meje. Z odhodom Allesa in Nielsenove se bo vrsta več deset sodelavcev, ki so zapustili Trumpa od začetka njegovega mandata leta 2017, še podaljšala.

