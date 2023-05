Sedmerica moških obtožena poskusa umora policista

Sedmerica moških je bila danes uradno obtožena poskusa umora policista na Severnem Irskem februarja letos. Med obtoženimi, ki so se prek videopovezave pojavili na sodišču, so tudi 72-letni moški in njegova sinova. Vse so pridržali, postopek pred sodiščem v Omaghu pa se bo nadaljeval 27. junija, poroča irska javna radiotelevizija RTE.