Še danes ni nikomur jasno, kaj se je zgodilo tistega nenavadnega dne

Mineva 66 let od skrivnostnega izginotja potnika iz namišljene države Taured, ki je sprožil številna ugibanja in teorije zarote o vzporedni resničnosti.

Pisal se je julij leta 1954, ko je na mednarodno letališče Haneda v japonski prestolnici Tokio zakorakal elegantno oblečen potnik, za katerim se je še v istem dnevu izgubila vsaka sled. Po opisu francosko govoreči belec z brado, ki naj bi razumel in govoril tudi japonsko, je sprožil številna ugibanja, ki so še danes zavita v tančico skrivnosti in zaradi katerih se je razvila teorija o obstoju vzporedne resničnosti.

Vse se je začelo z varnostnim pregledom letališke policije

Med carinskim pregledom je potnik po protokolu predal svoj potni list in ob vprašanju policije, od kod prihaja, povedal, da je iz države Taured. Tu so se stvari nekoliko zapletle. Ta država namreč nikoli ni obstajala, a je imel potnik kljub temu potni list te države, ki naj ne bi bil ponaredek.

Tauredec naj bi pristal na mednarodnem letališču Haneda v Tokiu. Foto: Reuters

Ko ga policija soočila z dejstvom, da ta država ne obstaja, je moški presenečeno odvrnil, da je njegov potni list verodostojen in ob tem pokazal tudi vozniško dovoljenje, izdano v državi Taured. Zmedeni policisti so nato moškemu podali zemljevid in ga prosili, naj pokaže, kje naj bi se država Taured nahajala.

Kot pravi zgodba, je potnik pokazal na ozemlje današnje Andore - žepne državice, ki meji na Francijo in Španijo. Moški naj bi v nadaljevanju celo dejal, da njegova država obstaja več kot tisoč let in da je gospodarska velesila ter da je že večkrat službeno potoval med Tauredom in Tokiem, ter da ne razume, zakaj je na zemljevidu Taured označen kot Andora.

Lokacija Andore na današnjem zemljevidu.

Po nastanitvi v hotelu za vedno izginil

Bradati potnik je nato policiji povedal, kje dela ter podrobnosti svojega prihoda in nastanitve v japonski prestolnici. Ob sebi naj bi imel tudi več različnih denarnih valut. Verjetno zato, ker je opravil več poslovnih potovanj. Pristojni so ob poizvedovanju in preverjanju o resničnosti njegovih navedb odkrili, da je podjetje, za katerega naj bi moški delal, zares obstajalo v Tokiu, ne pa tudi v Tauredu. Tudi hotel, v katerem naj bi bil nastanjen, je bil resničen, vendar pa hotelsko osebje ni vedelo za njegovo rezervacijo.

Foto: Getty Images Zaradi nepojasnjenih okoliščin in suma, da gre za kriminalca, so mu japonski policisti zasegli vse dokumente in osebne predmete. Nato so ga odpeljali v pripor v bližnji hotel, dokler ni stekla temeljita preiskava. Da pa skrivnostni Tauredec medtem ne bi poskušal pobegniti, je policija zanj poostrila nadzor, tako da je pred njegovo hotelsko sobo postavila varnostnika.

A zgodilo se je natanko to. Moški je iz sobe, ki je imela le eno vstopno in izstopno točko, skupaj z vsemi dokumenti izginil.

Pristojni so preiskavo v nadaljevanju preusmerili v iskanje moškega, vendar zaman, saj niso znali pojasniti, kako mu je sploh uspelo pobegniti iz hotelske sobe. Tudi če bi poskušal pobegniti po balkonu, bi se pri tem najverjetneje smrtno poškodoval, saj je bila soba več nadstropij nad pritličjem.

Ali gre za resnične dogodke, ni znano

Zgodba tako že več kot šestdeset let buri duhove in domišljijo ljubiteljev zarot. Nekateri menijo, da država Taured zares obstaja v nekem drugem vesolju in da je moškemu uspelo vstopiti v našo dimenzijo na letališču Haneda. Druga teorija pravi, da je bil v resnici časovni potnik, ki je pomotoma pristal na japonskem letališču.

Med najbolj trdnimi teorijami pa je verjetno ta, ki razlaga, da gre po vsej verjetnosti za urbano legendo oziroma izmišljeno zgodbo, ki pa je zaradi svoje nepojasnjene skrivnostnosti postala dober navdih literarnim in filmskim upodobitvam.