Scholz poskušal pomiriti državljane

Scholz je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij poudaril, da bodo država in njeni podsistemi tudi vnaprej delovali nemoteno. Državljanom je zagotovil, da bodo kljub nekaterim drugačnim informacijam, ki so na voljo v medijih, imeli neoviran dostop do socialnih transferjev, kot so otroški dodatki, štipendij, pokojnin ipd.

Vlada bo vztrajala pri svojih načrtih za modernizacijo Nemčije

Kot je pojasnil, pa bo zvezna vlada kljub milijardnemu proračunskemu primanjkljaju, ki ga napovedujejo, vztrajala pri svojih načrtih za modernizacijo Nemčije. Prepričan je, da bi bila opustitev investicij, potrebnih za dolgoročno preobrazbo največjega gospodarstva v območju evra, "huda, neopravičljiva napaka".

"Ta modernizacija je nujna in upravičena," je poudaril. Po njegovih besedah bo vzpostavila pogoje za kakovostna delovna mesta in močno gospodarstvo. Pomembno pa bo, da bodo nemške zvezne dežele poskrbele za investicije v strateške projekte na področjih zelenega prehoda ter industrije čipov in baterij.

"Združuje nas prepričanje, da se bomo lahko v prihodnosti na nepričakovane krize ustrezno odzvali le, če se bo Nemčija posodobila," je še dejal Scholz.

Nemška zvezna vlada se je znašla v precejšnji zagati, saj sredstev, namenjenih lajšanju koronavirusne krize, ki niso bila porabljena, ne sme preusmeriti za financiranje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Nemško ustavno sodišče s sedežem v Karlsruheju je namreč sredi novembra določilo, da je bil poseg v proračun za leto 2021 v tem delu neustaven.

Prav tovrstna modernizacija gospodarstva je ena ključnih prioritet koalicije socialdemokratov (SPD), liberalcev (FDP) in Zelenih, ki je oblast prevzela leta 2021.

Nemški finančni minister Christian Lindner je sicer pretekli teden napovedal rebalans proračuna za letošnje leto, s katerim bodo vzpostavili ustrezno pravno podlago za proračunski primanjkljaj. V parlamentu bodo tako poskušali dobiti glasove za razglasitev izrednih razmer, s čimer bi dobili zeleno luč za kršitev fiskalnega pravila, poznanega kot dolžniška zavora, da bo lahko primanjkljaj presegel 0,35 odstotka bruto domačega proizvoda. Novega zadolževanja, kot pravi Lindner, pa ne načrtujejo.