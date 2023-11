Razpad sistema v parlamentu: Danes bomo glasovali z dvigom rok #video

"Prosim vas, da dvignete roke in počakate toliko časa, da službe preštejejo," je na današnji redni seji državnega zbora dejala njegova predsednica Urška Klakočar Zupančič. Očitno jim tehničnih težav pri glasovanju, ki so se prvič pojavile včeraj zvečer, ni uspelo rešiti.

"Danes bomo glasovali z dvigom rok," je danes na redni seji državnega zbora dejala predsednica Urška Klakočar Zupančič in prosila vse poslance, da dvignejo roke ter počakajo, da službe preštejejo.

"Predstavniki služb bodo hodili med vrstami, prosim vas, da smo čim bolj mirni, da ne dajemo rok dol. Da bo res ugotovljena volja," je dejala Klakočar Zupančičeva in pozvala vse poslance, naj dvignejo roke. "Jaz tudi?," je predsednica zbora takoj vprašala pristojne.

Po opravljenem štetju glasov dvignjenih rok je Klakočar Zupančičeva razglasila, da je prisotnih 77 poslancev. "Prosim, brez šale. Včeraj smo imeli dovolj, tudi neprimernih besed. Prosim vas, da smo tokrat vljudni in spoštljivi," je nadaljevala Klakočar Zupančičeva in pozvala vse poslance, da pričnejo z glasovanjem z besedami: "Kdor je za, naj dvigne roko."

Vendar poslanci, ki so se med štetjem dvignjenih glasov zabavali in šalili, očitno niso resno jemali glasovanja. Kot je bilo razvidno iz prenosa seje, je število oddanih glasov na glasovanju odstopalo od števila poslancev, ki naj bi bili prisotni v dvorani državnega zbora.

Poslanci na čelu s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič so danes potrjevali svojo prisotnost z dvigom rok. Foto: RTV Slovenija/zajem zaslona

"Prosim vas, da glasujete za ali proti samo tisti, ki ste se že prej prijavili navzočnost," je poslance pozvala Klakočar Zupančičeva in nadaljevala: "Dajmo prosim sodelovati, nobenemu ni lahko." Dogajanju v hramu demokracije se je v tem trenutku začela smejati tudi predsednica državnega zbora.

"Ponovno ugotavljamo navzočnost. Prosim, roke gor in jih imamo gor," je ponovno štetje navzočnosti poslancev pričela Klakočar Zupančičeva. Kot je razvidno iz nepsorednega prenosa dogajanja, nekateri poslanci niso dvignili roke.

"Sedaj je 78 navzočih. Kdo je za," je po preštetih dvignjenih rokah dejala Klakočar Zupančičeva. Vsi poslanci so bili za in izvoljenci ljudstva so svoje delo v hramu demokracije nadaljevali s tajnim glasovanjem o kandidatni listi za izvolitev državnotožilskega sveta. Tajna glasovanja potekajo s prevzemom lističa, na katerem poslanec označi svoje mnenje, tako da so izvoljenci ljudstva svoje delo lahko nadaljevali brez večjih težav.

Tehnične težave

Do zapleta z glasovasanjem je prišlo zaradi tehničnih težav, ki so se prvič pojavile včeraj zvečer pri glasovanju o amandmaju opozicije na zakon, ki je vezan na uskladitve socialnih transferjev z inflacijo. Nekateri poslanci so včeraj po spornem glasovanju dejali, da volilne naprave niso pravilno zaznale njihovega glasu. Iz državnega zbora so do sedaj potrdili le, da je res šlo za tehnične težave pri glasovanju. Ali bodo poslanci ponovili glasovanje o amandmaju na predlagani zakon, še ni jasno.

"Seveda je nekoliko nenavadno, da se zgolj pri enem glasovanju pojavi tehnična napaka. Toda če je nesporno, da je do nje prišlo, potem je treba seveda glasovanje ponoviti. Za ponovitev glasovanja ne zadostuje zgolj domneva o tehnični napaki, kajti to bi uveljavilo prakso podobnih primerov, ki bi bila lahko zgolj v funkciji zavlačevanja in drugačnega oviranja glasovanja oziroma postopkov," je za Siol.net na vprašanje, ali lahko poslanci spet glasujejo o istem amandmaju, dejal ustavni pravnik Miro Cerar.