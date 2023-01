Scholz in Macron ob 60. obletnici elizejske pogodbe za okrepitev EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred 60. obletnico elizejske pogodbe, ki jo bosta Francija in Nemčija obeležili v nedeljo, sta se voditelja držav zavzela za okrepitev EU. V prispevku za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung sta Emmanuel Macron in Olaf Scholz nanizala temeljne točke suverene Evrope, v kateri bi ljudje lahko živeli v miru, blagostanju in svobodi.

Ključna naloga za Evropsko unijo je zagotoviti, da Evropa postane še bolj suverena in razpolaga z geopolitičnimi zmogljivostmi za sooblikovanje mednarodnega reda. "Za močno Evropo jutri moramo danes več vlagati v svoje oborožene sile in temelje orožarske industrije," sta zapisala francoski predsednik in nemški kancler.

Voditelja napovedujeta zavzemanje za okrepitev konkurenčnosti evropske industrije

Na ta način bo Evropa po njunem prepričanju okrepila svoje obrambne zmožnosti, obenem pa bo postala močnejši partner ZDA. Voditelja napovedujeta tudi zavzemanje za okrepitev konkurenčnosti evropske industrije in ustvarjanje pogojev, ki bodo spodbujali inovacije, njun gostujoči prispevek povzemata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Glede Zahodnega Balkana pozivata k hitremu in konkretnemu napredku v širitvenem procesu. "Istočasno moramo zagotoviti, da razširjena Evropska unija ostane sposobna delovanja, z učinkovitimi institucijami in hitrejšim procesom odločanja, zlasti prek razširitve odločanja s kvalificirano večino v Svetu," sta zapisala.

Želita, da Evropa postane prva klimatsko nevtralna celina na svetu

Zavzela sta se za to, da Evropa postane prva klimatsko nevtralna celina na svetu, kar bi med drugim dosegli z okrepljeno uporabo obnovljivih virov energije in vodika. Napovedala sta še prizadevanja za boljše delovanje trga z elektriko in sodelovanje pri skupnem nakupu plina na evropski ravni.

Voditelja sta prispevek objavila pred 60. obletnico podpisa elizejske pogodbe, ki je potrdila spravo in zapečatila prijateljstvo med poprej sprtima državama. Obletnico bodo v nedeljo v Parizu obeležili s slovesnostjo, nato pa se bosta na skupni seji sešli vladi obeh držav. Že oktobra predvideno srečanje so zaradi nesoglasij preložili na januar.