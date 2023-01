Naziv zelene prestolnice Evrope prevzema Talin

Estonsko glavno mesto Talin z današnjim dnem tudi uradno prevzema naziv Zelena prestolnica Evrope 2023. Lani je naziv nosil francoski Grenoble. Kot so v sporočilu spomnili v Evropski komisiji, si je mesto naziv prislužilo zaradi sistemskega pristopa k zelenemu upravljanju in povezovanju različnih strategij s ciljem postati bolj zeleno.

Kot so v petkovem sporočilu izpostavili v komisiji, ima Talin sprejeto tudi celovito strategijo Talin 2035. V njej obravnavajo vprašanja glede podnebja, zdravja, mobilnosti in okolja. Mesto je bilo tudi prva evropska prestolnica, ki je prebivalcem ponudila brezplačen javni prevoz. To so storili leta 2013. V okviru programa zelene prestolnice Evrope bodo v Talinu po navedbah komisije pripravili več kot 60 dogodkov.

"Naziv Zelena prestolnica Evrope je rezerviran za najboljša mesta"

Današnje slovesnosti se bo udeležil tudi komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius. Pred slavnostnim dogodkom je poudaril, da je naziv Zelena prestolnica Evrope rezerviran za najboljša mesta, ki so v ospredju sprememb.

Ob tem je Talinu čestital za zasluženi naziv ter mu zaželel uspešno leto, polno dogodkov, ki bodo prinesli spremembe njegovim prebivalcem in dali zgled drugim. "Moje posebne čestitke gredo tudi Grenoblu za zelo uspešno izvedeno leto zelene prestolnice Evrope 2022," je še dodal.

Nagrada zelena prestolnica Evrope sicer spodbuja mesta, da postanejo bolj zelena in čista ter izboljšajo kakovost življenja svojih prebivalcev. Od začetka pobude leta 2010 je naziv zelene prestolnice Evrope prejelo 14 mest, med njimi leta 2016 tudi Ljubljana. Razpis za prijavo za naslednji cikel nagrad je odprt do 30. aprila letos.