Savdska koalicija po napadih na naftovod v Jemnu napadla Hutije

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je v Jemnu danes izvedla več letalskih napadov na cilje tamkajšnjih hutijskih upornikov. Gre za odgovor na napade z droni na savdski naftovod, ki so jih jemenski uporniki izvedli v torek.

"Začeli smo izvajati letalske napade na položaje hutijskih upornikov, tudi v Sani," je sporočila koalicija, ki jo vodi Savdska Arabija. Hutiji so nato sporočili, da je koalicija izvedla šest napadov v okrožju Arhab v provinci Sana.

Po njihovih besedah je sledilo več napadov, tudi na prestolnico Sana. Ena od prič je dejala, da so se napadi začeli ob 8. uri po lokalnem času. "Bili so številni napadi," je povedal očividec.

Letalski napadi kot odgovor za napad na naftovod

Hutiji so v torek z droni napadli dve naftni črpalni postaji blizu savdske prestolnice Riad. Uporniki so sporočili, da so ti napadi pomenili odgovor na savdske zločine. Savdski naftni gigant Aramco je moral zaradi napada z droni ustaviti črpanje nafte na enem svojih glavnih naftovodov.

Napadi so se začeli ob 8. uri po lokalnem času in po poročanju Reutersa zahtevali tudi smrtne žrtve. Foto: Reuters

Gre za naftovod Vzhod-Zahod, ki povezuje z nafto bogato savdsko Vzhodno provinco z Rdečim morjem. Naftovod je dolg 1.200 kilometrov, po njem pa surovo nafto dobavljajo iz omenjene province do pristanišča Janbu ob Rdečem morju. Dnevno po njem steče najmanj pet milijonov sodov nafte.

Namestnik savdskega obrambnega ministra Halid bin Salman je danes obtožil Iran, da je naročil napade z droni. Torkov napad po njegovih besedah kaže, da so hutijske milice zgolj sredstvo iranskega režima, ki ga uporablja za uveljavitev svoje ekspanzionistične politike v regiji: "Teroristična dejanja, ki jih naroča režim v Teheranu in jih izvajajo Hutiji, zategujejo zanko okoli političnih naporov."

Iran: Hutiji so neločljiv del iranske revolucionarne garde

Savdski zunanji minister Adel Al Džubeir pa je na Twitterju zapisal, da so Hutiji neločljiv del iranske revolucionarne garde, ki jim daje tudi navodila. "To se potrjuje s tem, da Hutiji obstreljujejo poslopja v kraljevini," je dodal.

Savdska vlada je sicer v sredo pozvala k "napadom na teroristične skupine, ki izvajajo tovrstna dejanja sabotaže, vključno s hutijskimi milicami v Jemnu, ki jih podpira Iran". Tudi ključni zaveznik Riada, Združeni arabski emirati, je napovedal "ostro maščevanje". Riad od leta 2015 vojaško posreduje v konfliktu v sosednjem Jemnu na strani vlade proti uporniškim Hutijem.