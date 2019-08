Salvinijeva Liga mora Italiji zaradi prevare vrniti 49 milijonov evrov

Italijansko kasacijsko sodišče je v torek potrdilo odločitev prizivnega sodišča iz lanskega novembra, da se stranki Liga zaseže 49 milijonov evrov, potem ko so stranko spoznali za krivo prevare. Škandal je sicer star že deset let, stranka je takrat še pod imenom Severna liga na račun dobila 49 milijonov evrov za domnevne volilne stroške.

Severna liga je med letoma 2008 in 2010 prevarala državo ter prejela 49 milijonov evrov za domnevno kritje volilnih stroškov. Ustanovitelja stranke Umberta Bossija in blagajnika stranke Francesca Belsita so obtožili tudi poneverbe dokumentov. Kasacijsko sodišče ju je v torek oprostilo, saj je primer že zastaral, a so sodniki potrdili zaseg sredstev.

Politiki iz vrst Lige denar porabili tudi za najem luksuznih avtomobilov

Glede na prisluškovalne posnetke telefonskih pogovorov, ki so jih italijanski mediji objavili leta 2012, so Bossi in njegovi svojci uporabili sredstva za prenovo doma, najem luksuznih avtomobilov in zobozdravnika. Sodišče je sicer odločilo, da lahko Liga vrne denar v obrokih po sto tisoč evrov na dva meseca. Za vrnitev 49 milijonov evrov bo stranka tako potrebovala kar 75 let.