Titova ulica ostaja del italijanske zibelke parmezana in pršuta

V Parmi v italijanski deželi Emilija – Romanja je mestni svet v torek razpravljal o preimenovanju ulice, ki nosi ime po nekdanjem jugoslovanskem predsedniku Josipu Brozu Titu. Preimenovanje ulice po jugoslovanskem voditelju so zahtevali mestni svetniki iz stranke Liga, ki Tita označujejo za "krvoločnega jugoslovanskega diktatorja". Predlog na koncu ni bil sprejet, Titova ulica pa ostaja del italijanske zibelke parmezana in pršuta.

Župan Parme in nekdanji član Gibanja petih zvezd Federico Pizzarotti je mestnim svetnikom iz vrst Lige očital, da imajo do Tita odklonilen odnos, ob tem pa jim še kako dišijo ruski rublji. S tem je spomnil na nedavno medijsko razkritje, da naj bi se skrajno desna Liga pod vodstvom Mattea Salvinija financirala iz Rusije. Navedbe o tem zdaj preverja tožilstvo v Milanu.

Preimenovanje Titove ulice zahtevali mestni svetniki iz vrst Lige

Predlog za preimenovanje Titove ulice je po poročanju La Repubblice predlagala svetnica Lige Laura Cavandoli, ki je ob tem opozorila tudi na to, da bi morali v Parmi, ki je v drugi polovici prejšnjega stoletja veljala za trdnjavo italijanske komunistične stranke, v prihodnje bolj zavzeto obeležiti dan spomina na fojbe. Povojnih pobojev in eksodusa Italijanov iz nekdanje Jugoslavije se naši zahodni sosedje spominjajo 10. februarja.

V sosednji Italiji obstaja več ulic, ki nosijo ime nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita.

Po poročanju Radia Slovenija v Italiji obstaja več ulic, ki nosijo ime nekdanjega jugoslovanskega predsednika. Poleg Parme imajo ulico s Titovim imenom v omenjeni pokrajini tudi v mestu Reggio Emilia ter krajih Campegine in Montecavolo. Ulice, ki so poimenovane po Titu, najdemo tudi v drugih italijanskih deželah, in sicer na Sardiniji, Siciliji ter v Kampanji in Kalabriji.

Slovensko ustavno sodišče razveljavilo poimenovanje Titova cesta

V Sloveniji je ustavno sodišče leta 2011 razveljavilo odlok Mestne občine Ljubljana (MOL), s katerim so na občini novo cestno vpadnico in del Štajerske ceste poimenovali v Titovo cesto. Kot so ocenili ustavni sodniki, je poimenovanje ceste po nekdanjem jugoslovanskem predsedniku v neskladju z ustavnim načelom spoštovanja človekovega dostojanstva.

Titov trg imajo v Kopru. Foto: STA

Kot so sporočili, Titovo ime simbolizira nekdanji totalitarni režim, poimenovanje ceste po njem pa je zato mogoče razumeti kot priznanje temu režimu. Ustavno sodišče je s tem javnosti sporočilo, da ne dovoli, da bi se ulice, mesta, trgi in druga obeležja danes na novo poimenovala po osebah, kot je bil Tito. Po odločitvi ustavnega sodišča je Titova cesta postala Štajerska cesta.

Titova cesta v Mariboru Foto: STA

Stara poimenovanja ulic, trgov in mest po Titu medtem ostajajo. Titovo cesto imajo v Mariboru, Postojni, Senovem in Radencih. Titov trg imajo v Kopru, Postojni in Velenju, Titovo ulico pa v Logatcu in Radečah. Cesto maršala Tita imajo na Jesenicah, Trg maršala Tita pa v Tolminu in Ilirski Bistrici.