Umrl zdravnik, ki je Tita odklopil z naprav

V 92. letu starosti je v Beogradu umrl kirurg in anesteziolog Predrag Lalević, ki je leta 1980 v ljubljanskem kliničnem centru izključil naprave, ki so jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita ohranjale pri življenju.

Predrag Lalević je bil kar 16 let osebni zdravnik jugoslovanskega maršala, sledil mu je na 106 potovanjih v tujino, leto dni pa je preživel v Ljubljani, kjer se je jugoslovanski predsednik zdravil, poročajo srbski mediji.

Titovo smrt je doživel kot poraz

Kot je pred leti dejal za srbski Blic, je Titovo smrt doživel kot poraz, tako kot vsak zdravnik doživi pacientovo smrt, čeprav je bila njegova bolezen brezizhodna in kljub naporom, ki jih je z drugimi kolegi vložil v skrb za predsednika. Zanj so skrbeli po 21 ur na dan z le tremi urami spanca.

Ob 15.05 so Tita odklopili z naprav

Tito je umrl 4. maja 1980 v ljubljanskem kliničnem centru, zadnjih 68 dni je bil priključen na napravo za umetno dihanje, 73 dni pa na vsakodnevni dializi. Lalević ga je ob 15.05 odklopil z naprav. Titov pogreb je bil sicer eden večjih v tistem času: udeležilo se ga je 209 delegacij iz 127 držav, med njimi je bilo več kraljev in predsednikov držav.

Njegovo zdravstveno stanje je bilo skrivnost

Lalević je pred leti v pogovoru za Politiko razkril, da je bil Tito 25 let sladkorni bolnik, tega pa niso vedeli niti njegovi svojci. Pred smrtjo so jugoslovanskemu predsedniku zaradi bolezni amputirali tudi nogo, vendar dolgo nihče ni smel vedeti, na katerem mestu.

Zdravniki, ki so morali tudi dolgo skrivati, da je bil Tito v nezavesti, so sicer vedno napisali dve poročili o stanju predsednika: eno za politično vodstvo, drugo za medije. Resnično zdravstveno stanje je bilo opisano v prvem poročilu. Javnost je o tem, kako resno je stanje predsednika, izvedela šele 13. februarja (torej dva meseca in pol pred smrtjo), ko so mu vsadili srčni spodbujevalnik. Ljudje so v paniki z bank takrat dvignili za okoli 400 milijonov dolarjev gotovine.